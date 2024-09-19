Хучиев предложил исключить теорию Дарвина из школьных учебников

19 сентября 2024, 16:15

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Теория Дарвина ошибочна и противоречит религии, заявил бывший премьер-министр Чечни Муслим Хучиев и призвал Минпросвещения отредактировать школьную программу.

Как писал "Кавказский узел", в мае глава правительства Чечни Муслим Хучиев ушел в отставку и был назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Хучиев будет, в частности, курировать проведение ряда форумов и конференций, в том числе ежегодного Кавказского инвестиционного форума, сообщили в правительстве России.

Помощник председателя правительства Муслим Хучиев предложил министру просвещения Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Об этом он заявил в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета, сообщает сегодня РБК.

«Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?» - приводит издание слова Хучиева.

Напомним, ни в одном случае сторонники клерикализации образования не проявляют такого единодушия, как в неприятии теории эволюции Дарвина, указал в 2007 году профессор Кабардино-Балкарского госуниверситета Мурат Хоконов.

Ни сам Дарвин, ни его последователи никогда этого не утверждали

"Это - типичный пример полного непонимания научной теории и вообще научного подхода. Тезис о том, что человек произошёл от обезьяны, возводится клириками в абсолют, хотя ни сам Дарвин, ни его последователи никогда этого не утверждали. Со времён Дарвина прошло много времени, и наука шагнула далеко вперёд, подтверждая правильность теории естественного отбора. Другое дело, что эта теория не учитывает и не могла учесть на том уровне развития человеческих знаний таких явлений, как, например, мутации генов, приводящих в некоторых случаях к скачкообразным изменениям", - сказал тогда ученый.

Отметим, что в сентябре 2023 года Минпросвещения также столкнулось с инициативой властей Чечни скорректировать школьные учебники. Тогда Рамзан Кадыров потребовал переписать главу учебника истории России для десятого класса, в котором депортация народов Кавказа была объяснена их сотрудничеством с фашистами. С критикой абзаца про депортацию выступили также политики, ученые и активисты с Северного Кавказа.

В ноябре 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов, посетивший Чечню, представил Кадырову переизданный учебник истории. После визита к Кадырову министр просвещения встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, которому также зачитал исправленный абзац учебника.

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