Названо число убитых на Украине жителей Абхазии

19 сентября 2024, 01:38

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Не менее 47 жителей Абхазии, участвующих в российской военной операции на Украине, были убиты. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Как сообщал "Кавказский узел", к 18 сентября власти официально признали убитыми на Украине по меньшей мере 4900 военных с юга России. Власти Южной Осетии периодически сообщают об убитых на Украине уроженцах региона - так, в августе в Цхинвале похоронили Ромео Плиева, который стал по меньшей мере 22-м убитым в зоне боевых действий выходцем из республики.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Данные о количестве жителей Абхазии, убитых на Украине, 18 сентября озвучил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния в пресс-центре Абхазской гостелерадиокомпании.

По словам Квицинии, его ведомство с некоторых пор "взяло на себя" доставку тел убитых из зоны военных действий. Всего, по его данным, были убиты 47 бойцов из республики.

"Мы вывезли тела 27 погибших. Это не только бойцы бригады "Пятнашка", но и выходцы из Абхазии, призванные из разных городов России", – цитирует его слова "Апсныпресс".

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