17 сентября 2024, 08:17

Военный из Ростовской области убит на Украине

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Николай Киселев из Песчанокопского района убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 549 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 548 бойцов из Ростовской области.

Военнослужащий Николай Киселев из села Развильное Песчанокопского района убит в зоне военной операции на Украине, сообщила администрация муниципальной Межпоселенческой центральной библиотеки на сайте учреждения.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции не менее 549 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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