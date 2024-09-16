16 сентября 2024, 09:19

Военный из Ростовской области убит в зоне СВО

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Анатолий Федченко из Усть-Донецкого района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 548 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 547 бойцов из Ростовской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Военнослужащий Анатолий Федченко из Усть-Донецкого района убит в зоне СВО, сообщила 4 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Ирина Анохина.

Она отметила, что на церемонии открытии мемориальной доски в честь Федченко присутствовали в том числе заместитель главы администрации Усть-Донецкого района Ирина Глухарева, глава администрации Усть-Донецкого городского поселения Сергей Тузов и военный комиссар по Усть-Донецкому и Константиновскому районам Петр Иванов.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции не менее 548 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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