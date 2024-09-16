Кавказ за неделю: обзор главных событий с 9 по 15 сентября

16 сентября 2024, 09:10

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Осенние выборы на юге России, плен и позор, преследование пацифистов и активистов на юге России, массовая драка на Кубани, официальные данные о погибших на Украине уроженцах юга России - об этих событиях читайте в подготовленном «Кавказским узлом« обзоре основных событий на Кавказе за неделю, с 9 по 15 сентября 2024 года.

Осенние выборы-2024 на Юге России

Эксперты и аналитики, опрошенные “Кавказским узлом” считают, что выборы в регионах юга России были безальтернативными и сопровождались нарушениями при голосовании, а оппозиция почти нигде не смогла добиться заметных результатов, так как ярких политиков в регионах нет. На всех уровнях выборов – от региональных до муниципальных, фактически это были «выборы без выбора», отметили эксперты.

От наблюдателей и членов партий в ходе выборов на юге России поступали жалобы о нарушениях. Избиратели с Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северского районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.

Действующие губернаторы Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии и Ставропольского края сохранили свои должности после выборов. Также свой пост сохранил глава Ингушетии.

В результате довыборов в Астраханскую областную Думу депутатом стал ректор АГТУ Александр Неваленный. На выборах в гордуму Знаменска «Справедливая Россия - За правду» (СРПзП) получила большинство депутатских мандатов, а правящей партии «Единая Россия» досталось лишь одно место.

На выборах в Волгоградской областную думу за «Единую Россию» проголосовали 52,44% избирателей, за КПРФ – 16,44%, за ЛДПР – 12,99%, за СРПзП – 5,5%, за партию «Новые люди» – 5,17% и за «Партию пенсионеров» – 5,12% избирателей. Из 19 одномандатников, прошедших в Думу 17, выдвинутых «Единой Россией», один - самовыдвиженец и один от КПРФ, сообщил Избирком.

В Ростовской области на дополнительных выборах депутата Государственной думы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 победу одержала кандидат от партии «Единая Россия» Виктория Абрамченко. На выборах депутатов городской думы Таганрога 23 мандата получили кандидаты от партии «Единая Россия», по одному самовыдвиженец и кандидат «Новых людей». В Гордуме Батайска 14 мандатов получили кандидаты от «Единой России», по четыре – самовыдвиженцы и кандидаты от «Справедливой России – За правду», по одному – от КПРФ, ЛДПР и «Коммунистов России». В гордуме Азова 13 мандатов получили кандидаты от «Единой России», по три – самовыдвиженцы и от СРПзП, два – от КПРФ и один – от «Новых людей».

В парламенте Кабардино-Балкарии 70 депутатских мандатов распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 50 мандатов, КПРФ – девять мандатов, СРПзП – семь мандатов, ЛДПР и «Зеленые» – по два мандата. Партия «Новые люди» не получила ни одного мандата.

В Карачаево-Черкесии из 50 мандатов Народного Собрания «Единая Россия» получила 34, КПРФ - шесть, СРПзП - шесть, ЛДПР и «Гражданская платформа», - по два.

В Северной Осетия-Алании на выборах в собрание представителей Владикавказа восьмого созыва мандаты распределились следующим образом: 23 – у «Единой России», шесть у СРПзП, два – КПРФ, один – у ЛДПР. Партии «Родина» и «Новые люди» не преодолели 5-процентный барьер. В Собрание представителей Беслана по итогам выборов вошли 14 депутатов от «Единой России», четыре – от партии СРПзП, по одному – от КПФР и «Родины». ЛДПР не набрала достаточно голосов.

В Калмыкии в новом составе Элистинского городского Собрания по партийным спискам «Единая Россия» получила 11 мандатов, КПРФ – четыре, «Новые люди» – два и ЛДПР – один. Все семь депутатов-одномандатников – от «Единой России».

Плен и позор

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что не намерен спасать из плена чеченских бойцов, которые сдались добровольно, говорится в видеообращении, размещенном 15 сентября в его телеграм-канале.

Апти Алаудинов - замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил, командир чеченского формирования "Ахмат". С июня 2011 года по март 2021 года Алаудинов занимал должность замминистра внутренних дел по Чечне. С этого поста он был уволен Путиным на фоне резонанса от рассказа бывшего силовика, ставшего очевидцем внесудебных казней в Чечне.

Алаудинов рассказал, что ему прислали «несколько роликов», на которых представители украинских спецслужб дают пленным возможность позвонить в Чечню и поговорить с близкими. «И там идет напрямую такая установка: "Скажите Апти Алаудинову, он знает, как нас обменять". Услышав эти слова, я реально пришел в такую ярость. Давайте прямо говорить: чеченцы испокон веков считали самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью. И вот, получается, вот эти люди, которых я мужчинами не назову, просто так поднявшие руки и сдавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы их оттуда вытащили, тем более чтобы их оттуда вытащил я», - сказал он.

Преследование пацифистов и активистов на юге России

С 4 марта 2022 года в Кодексе об административных нарушениях России появилась статья 20.3.3, предусматривающая для граждан штраф за дискредитацию вооруженных сил. По этой статье привлекаются к ответственности, в том числе жители регионов Юга России, которые участвуют в пацифистских акциях, выступают с критикой в адрес военных и публикуют негативные комментарии в соцсетях. Повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Так Прохладненский районный суд приговорил местную жительницу Ольгу Резанову к штрафу в 15 тысяч рублей, признав дискредитацией армии ее комментарий, оставленный в мессенджере WhatsApp*, следует из постановления суда.

Уголовное дело по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ) возбуждено против 35-летнего жителя Нальчика. По данным следствия, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение (по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ), однако в марте текущего года он вновь опубликовал в одной из соцсетей информационные материалы, которые направлены на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации.

После доноса за пацифистские публикации в чате зоозащитников на кубанского общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалаганию составили административный протокол за дискредитацию российской армии. 9 сентября Джалагания был вызван в полицию Тихорецка для составления протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ.

Массовая драка на Кубани

7 сентября в поселке Афипский Северского района Краснодарского края произошла массовая драка, силовики задержали 43 человек. По данным источников, драка произошла из-за некорректного поведения приезжих строителей по отношению к девушке.

9 сентября МВД сообщило, что 12 участников драки (11 работников нефтезавода, прибывших из других регионов, и один местный житель) приговорены к административным арестам на сроки от двух до семи суток за неподчинение силовикам. Кроме того, заключен под стражу уроженец Чечни, которого следователи считают активным участником драки. Ему вменяется хулиганство.

Данные о погибших на Украине уроженцах юга России

Егор Руденко убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 308 бойцов из Северной Осетии. Всего власти и силовики на 23.00 мск 15 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 4 882 жителей юга России, в том числе 2 327 житель СКФО и 2 555 – ЮФО.

«Кавказский узел» ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. В ряде регионов существует негласный запрет на публикацию таких данных.

В Дагестане озвучена гибель 1 004 человек, в Волгоградской области - 937, в Краснодарском крае – 550, в Ростовской области – 545, в Ставропольском крае – 478, в Астраханской области – 371, в Северной Осетии – 308, в Чечне - 208, в Кабардино-Балкарии – 162, в Калмыкии – 92, в Ингушетии – 87, в Карачаево-Черкесии – 80, в Адыгее – 60.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале «Кавказского узла» «Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев«, в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине. «Кавказский узел» также подвел итоги вооруженного конфликта за 2023 год «В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет«.

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