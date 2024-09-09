43 человека задержаны на Кубани после массовой драки

09 сентября 2024, 11:27

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовой драке в поселке Афипский Северского района Кубани, произошедшей между местными жителями и приезжими. Задержаны 43 человека, которых следствие считает участниками конфликта. По данным источников, драка произошла из-за некорректного поведения рабочих по отношению к девушке.

Как информировал "Кавказский узел", 22 июля около 60 человек из числа членов националистических движений провели в городе Кореновск Краснодарского края шествие после того, как один из местных жителей пострадал в драке с участием курдов. Зачинщик конфликта был арестован на пять суток за хулиганство.

По данным Следкома, в поселке Афипский Северского района Краснодарского края вечером 7 сентября произошла массовая драка, силовики доставили в полицию 43 человека, которые, по версии следствия, принимали в ней участие. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, привела сегодня "Новая Кубань" сообщение ведомства.

По словам источника, драка произошла у местного Дома культуры на улице Победы, в ней приняли участие местные жители и приезжие, отметило издание.

Власти Северского района назвали инцидент бытовым конфликтом, произошедшим из-за девушки, передала 8 сентября "Живая Кубань".

Ролик о массовой драке в поселке Афипский сегодня ночью опубликовал паблик "P.O.V" в соцсети "ВКонтакте". На его кадрах показано скопление молодых людей на улице в темное время суток. "Участились конфликты со строителями, которые приехали. Девушки жалуются на приставания, мужчины возмутились", – рассказал на камеру один из них.

"Органы занимаются, но ребята горячие", – добавил он.

Этот пост в паблике "P.O.V", на который подписаны 9970 пользователей, на 11.20 мск 9 сентября набрал около 4,3 тысячи просмотров и 124 комментария. Большая часть их авторов раскритиковали приезжих за бескультурное поведение.

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