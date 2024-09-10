Денис Джалагания обвинен в дискредитации армии

10 сентября 2024, 02:05

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После доноса за пацифистские публикации в чате зоозащитников на кубанского общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалагания составили административный протокол за дискредитацию российской армии.

Как писал "Кавказский узел", трое мужчин избили общественного инспектора по обращению с животными Дениса Джалагания, когда он пытался проверить условия содержания собак в приюте, работающем с бродячими животными по муниципальному контракту. Один из избивавших написал донос на активиста, обвинив его в дискредитации военных, по этому поводу пострадавшего на следующий день допросили в ФСБ. 9 августа Джалагания получил отказ в возбуждении уголовного дела. Владелица упомянутого приюта Олеся Демчук заявила, что Джалагания обвиняет ее бездоказательно в жестоком обращении с животными. Другие кубанские правозащитники также заявили, что руководство приюта "Берегиня" не идет с ними на контакт, однако Демчук ответила, что никому не препятствует в посещении приюта, кроме Джалагания.

9 сентября общественный инспектор по обращению с животными Денис Джалагания был вызван в полицию Тихорецка, на него написали донос за его за пацифистские высказывания в зоозащитном чате в мессенджере Whatsapp*. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Джалагания.

«Когда я явился к майору полиции <...> я сообщил ему что я говорить без адвоката не буду и взял статью 51 Конституции РФ. Как я понял позже, [полицейский] вызвал меня не для дачи пояснений, а для составления протокола по статье 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию российской армии. Он показал мне проведенную экспертизу моих высказываний в чате и предупредил, что на первый раз в отношении меня возбуждается административное дело. Но если будет повтор с моей стороны пацифистских высказываний, то будет возбуждено уже уголовное дело. [Он] объяснил, что материалы в отношении меня он 10 сентября направит в суд, который и будет решать на основе его протокола, какой вид наказания мне назначить», - рассказал Денис Джалагания.

Он также сообщил, что 10 сентября намерен пойти к участковому, чтобы ознакомиться с материалами дела о его избиении и решениями, принятыми полицией Тихорецка по его жалобам.

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