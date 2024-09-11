Уроженец Чечни арестован по делу о массовой драке на Кубани

11 сентября 2024, 09:13

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Суд заключил под стражу на два месяца уроженца Чечни, которого следователи считают участником массовой драки в поселке Афипском.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября МВД сообщило, что 12 участников массовой драки в поселке Афипском (11 работников нефтезавода, прибывших из других регионов, и один местный житель) приговорены к административным арестам на сроки от двух до семи суток за неподчинение силовикам. Кроме того, задержан уроженец одной из республик СКФО, которого силовики считают активным участником конфликта.

7 сентября в поселке Афипский Северского района произошла массовая драка, после которой силовики задержали 43 человек. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным источников, драка произошла из-за некорректного поведения приезжих строителей по отношению к девушке.

Северский райсуд удовлетворил ходатайство следствия об аресте уроженца Чечни, подозреваемого в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщила 10 сентября в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Из материалов, представленных суду, следует, что 7 сентября 2024 года подозреваемый и другие лица, находясь возле Афипского Дома культуры, на почве возникших разногласий применили физическое насилие к участникам конфликта, нанеся удары руками и ногами", - говорится в публикации.

Подозреваемый заключен под стражу на два месяца, отмечается в сообщении. Часть 2 статьи 213 УК РФ (групповое хулиганство) предусматривает до семи лет лишения свободы.

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