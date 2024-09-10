12 участников массовой драки в станице Афипской арестованы

10 сентября 2024, 05:38

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За неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов на сроки от двух до семи суток арестованы 12 участников массовой драки в станице Афипской, среди них 11 сотрудников одного из местных предприятий и местный житель. Кроме того, задержан уроженец одной из республик Северного Кавказа, который считается активным участником конфликта.

Как информировал "Кавказский узел", 7 сентября в станице Афипской в Краснодарском крае произошла массовая драка между местными жителями и приезжими. Были задержаны 43 человека, которых следствие считает участниками конфликта. По данным источников, драка произошла из-за некорректного поведения приезжих по отношению к девушке.

12 человек арестованы по делу о массовой драке около дома культуры в станице Афипской, сообщила 9 сентября в своем телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк

По факту драки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Уроженец одной из республик Северного Кавказа, который был активным участником конфликта, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Кроме того, за неповиновение законному требованию сотрудников правоохранительных органов на сроки от двух до семи суток арестованы 12 человек, из них 11 - сотрудники местного нефтеперерабатывающего предприятия, прибывшие из других регионов страны, а также один местный житель.

Всего по факту массовой драки было задержано и опрошено 54 человека, пострадавших в результате инцидента нет, в медучреждения никто не обращался.

9 сентября в ДК станицы Афипской состоялась встреча местных жителей с представителями администрации и полиции. Сельчане на встрече заявили, что приезжие постоянно провоцируют местных жителей и пристают к девушкам, что и стало причиной конфликта. Участники встречи потребовали от властей решить проблему и предупредили, что подобные столкновения будут повторяться, сообщает "Новая Кубань".

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