Очередь из 738 машин образовалась перед Крымским мостом

15 сентября 2024, 15:57

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Водители 245 машин ожидают в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, со стороны Крыма в очереди находятся 493 автомобиля, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября в очереди у Крымского моста со стороны Керчи находились 400 автомобилей, а со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, сообщил инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

По данным на 15 мск, в очереди перед пунктом досмотра в Краснодарском крае находились 245 автомобилей, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 493 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - говорится в публикации.

При этом с 16 мск 14 сентября до 8 мск 15 сентября очереди машин с обеих сторон Крымского моста не было. В 9 мск очередь из 80 машин возникла со стороны Краснодарского края, указано в публикациях в телеграм-канале.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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