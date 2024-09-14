Крымский мост. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"

14 сентября 2024, 10:37

Очередь из 400 машин образовалась перед Крымским мостом

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Водители 400 машин ожидают со стороны Крыма проезда через Керченский пролив, сообщили сегодня власти.

По данным телеграм-канала Минтранса "Крымский мост: оперативная информация", в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находится 400 автомобилей. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Ожидание на проезд составляет около двух часов, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 2 сентября перед Крымским мостом в очередях скопилось 658 автомобилей.

Напомним, Крымский мост 17 июля 2023 года атаковали украинские беспилотники, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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