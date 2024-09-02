02 сентября 2024, 09:59

Более 650 автомобилей ожидают в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани

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Водители и пассажиры 658 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью власти отчитались об устранении заторов перед Крымским мостом. При этом 1 сентября сообщалось, что со стороны Тамани проезда по мосту ожидали водители и пассажиры 450 транспортных средств.

Перед Крымском мостом со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 658 транспортных средств, сообщил сегодня телеграм-канал Минтранса "Крымский мост: оперативная информация".

"Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Крымский мост 17 июля 2023 года атаковали украинские беспилотники, в результате один его пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту было восстановилено 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является разведка Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

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