Власти сообщили об устранении пробки перед Крымским мостом

02 сентября 2024, 03:25

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И со стороны Тамани, и со стороны Керчи движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено без пробок, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в 11.00 мск в очереди у Крымского моста со стороны Тамани находились 400 автомобилей, а со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра не было. К 15.00 мск очередь с обеих сторон от моста возросла до 790 машин, а к 22.00 сократилась до 450 со стороны Тамани.

К 02.00 мск сегодня, 2 сентября очередь с обеих сторон Крымского моста - со стороны Краснодарского края и со стороны Тамани - отсутствует, сообщается в телеграм-канале "Крымский мост: Оперативная информация".

Часом ранее, около 01.00 мск со стороны Тамани в очереди было 40 транспортных средств, со стороны Керчи очереди не было.

Напомним, 22 августа беспилотники атаковали порт "Кавказ", в результате затонул паром переправы через Керченский пролив. Были спасены 17 членов экипажа, четверо из них госпитализированы.

17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке беспилотников, в результате семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал. Один пролет моста был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту было восстановлено лишь 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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