Госпитализированы четыре члена экипажа затонувшего на Кубани парома

23 августа 2024, 12:33

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Четыре члена экипажа парома, затонувшего после атаки с украинской стороны, госпитализированы, сообщил оперштаб Кубани.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа железнодорожный паром с 30 топливными цистернами загорелся в порту "Кавказ" после атаки со стороны Украины. Паром затонул, 17 членов экипажа были спасены, а спасатели продолжили поиски двух пропавших.

Четверо из 17 человек, спасенных с парома в порту "Кавказ", госпитализированы в больницу Керчи, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Остальные получают помощь амбулаторно. "По уточненным данным, спасатели продолжают операцию по поиску еще одного человека", - говорится в публикации.

Керченская паромная переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Паромы курсируют между портом "Крым" (Керчь) и портом "Кавказ" (Краснодарский край), говорится в справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь"".

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