Переправа "Кавказ - Керчь"

18 июля 2023, 11:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Керченская паромная переправа - морской путь, соединяющий Крым с Краснодарским краем. Переправа выполняет перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Паромы курсируют между портом "Крым" (Керчь) и портом "Кавказ" (Краснодарский край). Переправа находится в самом узком месте пролива (расстояние между портами около пяти километров), в районе северо-восточной окраины города Керчь, и эксплуатируется круглосуточно в течение всего года.

Тяжелая транспортная ситуация на Керченской переправе стала одной из проблем, обострившихся после присоединения Крыма к России.

Информация об актуальном состоянии переправы доступна на ленте новостей по подшивке "Керченская переправа". О погоде в окрестностях переправы можно узнать на погодном сервисе "Кавказского узла".

Справочная информация

Оператором паромной переправы Кавказ — Крым является ООО "Морская дирекция". По состоянию на январь 2016 года, переправа функционирует в штатном режиме, на переправе работают шесть автопассажирских паромов: "Протопорос IV", "Победа", "Крым", "Олимпиада", "Гликофилоуса III" и "Майор Чапичев" .

В расписании на сайте Gosparom.ru (официальный сайт Керченской переправы), по состоянию на 18 января 2016 года, значилось 48 рейсов в сутки (24 рейса из порта "Кавказ" в порт "Крым" и столько же обратно). Информация об актуальном состоянии переправы доступна на ленте новостей по подшивке "Керченская переправа".

Дополнительную информацию можно получить по телефону call-центра ООО "Морская дирекция": +7 (989) 299-42-60.

Подъездные пути

При движении автотранспортом по пути на порт "Кавказ" дорога проходит через косу Чушка. При въезде на косу расположен пост ДПС, где ведется выборочная проверка документов у водителей автотранспортных средств и пассажиров. Далее движение проходит по узкой полосе суши по направлению к паромной переправе.

Порядок действий на переправе

Формирование потоков легкового автотранспорта со стороны порта "Кавказ" осуществляется на накопительной площадке "Кавказ–3", расположенной на участке автомобильной дороги М-25 (А-290) в направлении порта "Кавказ":



1. Весь легковой автотранспорт (в том числе льготных категорий) движется по автомобильной дороге М-25 (А-290) Новороссийск – Керченский пролив до накопительной площадки "Кавказ–3" (между поселком Батарейка и поселком Ильич в Темрюкском районе Краснодарского края).

При въезде на накопительную площадку "Кавказ–3" происходит выдача талонов электронной очереди, а также посадочных талонов для автомобилистов, имеющих электронный билет на паром, или талонов на оплату билетов по "живой" очереди.

Продажа билетов на паром в кассах зала ожидания осуществляется при предъявлении талона на оплату, документов на водителя и пассажиров (паспортов, свидетельств о рождении) и документов на автомобиль. Далее по команде диспетчера ООО "Морская дирекция" автотранспорт следует на накопительную площадку "Кавказ–1" на морском вокзале порта "Кавказ", где осуществляются досмотровые мероприятия, формирование судовых партий и погрузка на паромы.

2. Все автобусы следуют до Морского вокзала порта "Кавказ" без заезда на накопительную площадку "Кавказ–3". На площадке перед Морским вокзалом водители автобусов высаживают пассажиров и выгружают их багаж. Пассажиры через паспортный контроль и зону досмотра следуют по выделенному коридору на территорию "нулевого" накопителя. Водители автобусов приобретают в кассах Морского вокзала порта "Кавказ" билеты на паром, далее автобусы следуют на территорию "нулевого" накопителя, где проходят досмотровые мероприятия, после чего пассажиры автобусов занимают в них свои места. Погрузка автобусов на паромы происходит непосредственно с территории "нулевого" накопителя.

Организация пассажирских потоков со стороны терминала "Крым" осуществляется на накопительной площадке "Крым–1", расположенной на территории терминала "Крым" порта "Керчь":

1. От города Керчь пассажирский автотранспорт (в том числе и автобусы) двигается по автомобильной дороге Е-97 (М-19) до терминала "Крым". Весь пассажирский автотранспорт, следующий на паромную переправу через Керченский пролив, заезжает на накопительную площадку "Крым–1", примыкающую к территории терминала.

2. При въезде на накопительную площадку "Крым–1" пассажирский автотранспорт (в том числе и автобусы) проходит досмотровые мероприятия, затем проезжает непосредственно на накопительную площадку. На площадке производится выдача талонов электронной очереди, а также посадочных талонов для автомобилистов, имеющих электронный билет на паром, или талонов на оплату билетов по "живой" очереди. Продажа билетов на паром в кассах на площадке осуществляется при предъявлении талона на оплату, документов на водителя и пассажиров (паспортов, свидетельств о рождении) и документов на автомобиль. Далее по команде диспетчера ООО "Морская дирекция" указанный пассажирский транспорт следует на причал терминала "Крым" на погрузку.

3. Автобусы после прохождения досмотровых мероприятий следуют на территорию "нулевого" накопителя в терминале "Крым". Пассажиры после досмотра занимают свои места в автобусах. Водители автобусов приобретают в кассах на площадке билеты на паром, далее погрузка автобусов на паромы происходит непосредственно с территории "нулевого" накопителя по указанию диспетчеров ООО "Морская дирекция" .

Информация о стоимости проезда

Актуальная информация о стоимости проезда размещена на сайте переправы.

Пассажиры

взрослый (в том числе дети от 12 до 18 лет) - 150 руб.

детский от 0 до 6 лет - бесплатно, от 6 до 12 лет - 80 руб.

морская перевозка сверх норм бесплатного провоза каютного багажа - 10 руб за 1 кг.

Автотранспорт

Легковые автомобили

легковые длиной до 5,3 м - 1700 руб.

длиной свыше 5,3 м - 4800 руб.

морская перевозка прицепа к легковому автомобилю (Категория О*) - 1500 рую.

Другие транспортные средства

Велосипеды - 150 руб.

Мопеды (L1, L2) - 300 руб.

Мотоциклы и скутеры (L3, L4) - 500 руб.



Трициклы (L5) - 600 руб.



Квадроциклы (L6, L7) - 700 руб.



Мотоциклы и скутеры с коляской - 623 рубля



Автобусы до 10 м - 3000 руб.

Автобусы свыше 10 м (в т.ч. сочлененные) - 5000 руб.

Грузовые автомобили - от 5000 руб.

Одновременно на паром могут заехать от 25 до 36 автомобилей в зависимости от размера парома.

Как купить билеты онлайн

Билеты на переправу можно купить онлайн на сайте "Госпаром".

Единые билеты в Крым

С апреля 2014 года железнодорожные кассы России реализуют единые билеты в Крым, предполагающих путь через Краснодар, Анапу и порт "Кавказ". Маршрут построен следующим образом: сначала пассажир прибывает на поезде в Краснодар или Анапу, далее он следует автобусом до порта "Кавказ", откуда проследует на пароме до берега Крыма. После этого снова на автобусе можно будет добраться до одного из семи пунктов назначения на полуострове: Симферополя, Севастополя, Евпатории, Ялты, Феодосии Судака и Керчи.

Информация о бронировании и льготах

На официальном сайте перевозчика имеется информация о том, что некоторые категории граждан (герои СССР и РФ, инвалиды и участники ВОВ, беременные женщины) имеют право забронировать место в очереди на паром, но звонки в справочную порта "Кавказ" показали, что в "брони" всем отказывают.

В мае 2015 года заработал сайт удаленной продажи билетов (Gosparom.ru) на паромы Керченской паромной переправы. Пассажиры и водители автотранспортных средств получили возможность дистанционно бронировать место в очереди и покупать билеты .

В октябре 2015 года было подписано постановление "Об организации дополнительных маршрутов перевозок пассажиров в Крым и обратно во время туристического сезона", согласно которому в новый туристический сезон - с 30 апреля по 30 сентября - на территорию Крымского полуострова из Краснодара и Анапы будут ходить дополнительные льготные автобусы. Постановление опубликовано на сайте правительства России 2 октября 2015 года.

С 1 мая по 12 мая 2016 года был установлен бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны и их сопровождающих. С 13 мая ветераны будут оплачивать полную стоимость билета – 150 рублей.

Льготы на проезд не предусмотрены: существует только льготная очередь. Право на внеочередной проезд имеют, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, беременные, пассажиры с детьми до 1 года, пассажиры поезда Москва – Симферополь - Москва, инвалиды 1-й и 2-й групп, сотрудники ряда госведомств.

С 5 октября 2016 года организована продажа билетов на Керченскую паромную переправу для грузовых транспортных средств на автозаправке "ТЭС" в поселке Луговое Ленинского района на 145,5 км трассы Симферополь-Новороссийск. Водители с такими билетами сокращается время проезда через паромную переправу. На сайте ООО "Морской дирекции" функционирует система В2В, позволяющая удаленно (в личном кабинете) бронировать и оплачивать билеты для грузовых транспортных средств, а также контролировать их передвижение через переправу .

При бронировании электронных билетов на Керченскую паромную переправу на сайте gosparom.ru появилась возможность оплаты билетов картами российской платежной системы "МИР" .

WEB-камеры

Официальные информационные ресурсы паромной переправы

Актуальные сайты: mtdir.ru, transdir.ru.

Горячая линия: +7 (989) 299-42-60

Телефоны "Морской дирекции", оператора перевозок Кавказ — Крым:

+7 (800) 234-44-05 — бесплатный номер для звонков по России;

+7 (861) 991-09-00

+7 (862) 227-20-14

+7 (862) 227-00-05

+7 (495) 221-70-15

Диспетчер:

+7 (989) 299-41-12

+7 (989) 299-42-12

E-mail: office@mtdir.ru, office@transdir.ru, msk-office@transdir.ru

Справочная порта "Кавказ":

+7 (861) 486-05-54

+7 (861) 486-06-56

E-mail: info@anroskrym.ru

Справочная порта "Крым": +380 (6561) 6-95-07

Транспортировка грузовых автомобилей:

+7 (989) 299-42-12 — Славянск-на-Кубани

+7 (938) 479-02-49 — Новороссийский порт

+7 (978) 854-17-33, +7 (978) 853-50-13 — Керченский морской рыбный порт

Твит-трансляция

Актуальные трансляции об обстановке на Керченской переправе можно отслеживать в "Твиттере" "Кавказского узла". Кроме того, "Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Керченская переправа", где публикуются новости о ситуации с крымским паромом.

Правовая информация

В условиях политической нестабильности и отсутствия четких межгосударственных договоренностей люди, которые попадают на полуостров Крым прямыми авиарейсами или паромной переправой, считаются в Киеве нарушителями государственной границы, поскольку в паспорте отсутствует соответствующий штамп, заявил замначальника управления пограничного контроля госпогранслужбы Украины Александр Жданенко.

Нарушителей, которые после посещения Крыма въедут на Украину, будут выдворять из страны или штрафовать. Если россияне отправятся в Крым через территорию Украины поездом или на автомобиле, по словам чиновника, никаких проблем с властями у них не будет .

История переправы

Потребность создать переправу для перевозки грузовых и пассажирских поездов возникла в годы советской власти, а воплотить эту идею в жизнь удалось лишь в 1954 году.

Керченскую паромную переправу торжественно открыли 22 сентября 1954 года.

Основным преимуществом этой переправы является небольшое расстояние (5 км) и круглосуточная эксплуатация в течение всего года. С помощью паромной переправы появилась возможность сократить на 270 км дальность перевозок с Украины и из Молдавии в районы Кавказа, а из Крыма и южных районов Украины - на 1000 км.

Постепенно создавалась мощная материально-техническая база паромной переправы. В 1975 году был приобретен первый автопаром, с того времени началась перевозка автотранспорта через паромную переправу.

В 1988 году Керченская паромная переправа была передана в состав Керченского морского торгового порта и получила статус производственного паромного комплекса. В 1990 году были прекращены перевозки железнодорожных поездов, осталась перевозка только автомобилей, грузов и пассажиров.

В 1992 году для сохранности автомобильных и пассажирских перевозок было создано совместное предприятие "Переправа Крым - Кубань", основателями которого стали Керченский морской торговый порт и Кубанское речное пароходство.

В 1998 году совместное предприятие приказом министерства транспорта Украины было реорганизовано в государственную судоходную компанию "Керченская паромная переправа " с целью возрождения железнодорожной паромной переправы с привлечением иностранных инвестиций.

В 2004 году предприятие награждено "Золотой торговой маркой". По итогам работы в 2004 году судоходную компанию "Керченская паромная переправа" занесли на городскую Доску почета, а Международный фонд (город Женева) наградил золотой медалью "За высокое качество в деловой практике".

12 ноября 2004 года на основные средства компании введена в эксплуатацию железнодорожная паромная переправа ДП "ТИС-Крим", которая осуществляет перевозку грузов в железнодорожных вагонах на паромах "Анненков" и "Петровск", чем постоянно вносит свою частицу в транзитную систему нашей страны .

7 октября 2015 года на сайте ООО "Морская дирекция", оператора Керченской паромной переправы, появилось сообщение, что доля в ее уставном капитале в размере 85% передана от АНО "Единая транспортная дирекция" в адрес властей Республики Крым. Министерство транспорта Республики Крым с января 2015 года в соответствии с распоряжением правительства РФ является ответственным органом за функционирование Керченской паромной переправы и работу оператора переправы ООО "Морская дирекция".

После присоединения Крыма к России: транспортные проблемы

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ после того, как за это решение 16 марта на референдуме, по данным местной ЦИК, проголосовали 96,77% жителей полуострова. На заседании Генеральной ассамблеи ООН 28 марта 100 стран проголосовали за то, чтобы не признавать присоединение, 11 – за признание, 58 – воздержались.

Одной из проблем, обострившихся после присоединения Крыма к России, стала проблема транспортного сообщения с Крымским федеральным округом. 22 апреля 2014 года в перечне поручений президента РФ по вопросам развития транспорта было заявлено о формировании акватории и строительстве аппарели для обеспечения деятельности железнодорожной переправы "Крым – Кавказ", разработке плана реализации в первоочередном порядке проекта транспортного перехода через Керченский пролив.

Пропускная способность Керченской переправы после присоединения Республики Крым к России увеличилась вдвое — до 5 тысяч пассажиров в сутки. Прогнозируя возрастающие нагрузки пассажиропотока, Единая транспортная дирекция увеличила количество рейсов паромов с 18 до 30 в сутки, изменилась схема организации движения на подъезде к переправе для упорядочивания типов подвижного состава, был создан приоритет для женщин, детей, льготных категорий граждан, общественного транспорта. (На "Кавказский узел" поступила информация из Единой транспортной дирекции о том, что с 15 января 2015 года организация обеспечивает доставку пассажиров в Крым и обратно по "единому" билету и не имеет отношения ко всем остальным перевозкам на Керченской переправе. - Дополнение "Кавказского узла" 18.08.2015.) Была также снята загрузка подъездных путей за счет перенаправления с 1 мая 2014 года грузовых перевозок в порт Новороссийска.

5 августа 2014 года для снижения нагрузки на грузопассажирские паромы запустили скоростные пассажирские катамараны "Сочи-1" и "Сочи-2" вместимостью по 300 человек. Изначально катамараны курсировали между Феодосией и Новороссийском , а летом 2015 года оба судна связали Анапу с Феодосией.

12 мая 2016 года в 13 часов 35 мин. через Керченскую паромную переправу переехал миллионный пассажир. Им стала жительница пос. Кучугуры Краснодарского края - Анисимова Людмила Николаевна. В честь вышеуказанного события оператором Керченской паромной переправы ООО «Морская дирекция» было проведено торжественное мероприятие по вручению сертификата миллионному пассажиру .

С 31 июля по 03 августа 2016 года в порту Кавказ наблюдался пик пассажиропотока в Республику Крым. Однако изменение расписания позволило значительно увеличить пропускную способность переправы, снизить количество транспортных средств, ожидающий погрузки на паром, а также уменьшить время ожидания в порту. Было увеличено количество кругорейсов: за это время отдельные паромы выполняли до 14 кругорейсов в сутки .

Мост через Керченский пролив

19 марта 2014 года правительство РФ издало постановление о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) по строительству моста между Краснодарским краем и Крымом. 31 марта министр финансов России Антон Силуанов высказал мнение, что источники финансирования строительства моста через Керченский пролив правительство намерено привлечь из средств госпрограммы по развитию транспорта РФ до 2020 года, а министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что стоимость проекта может превысить 50 млрд рублей.

Экспертный совет государственной компании "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор") рекомендовал правительству в качестве наиболее перспективного варианта создания транспортного перехода через Керченский пролив проект строительства двух совмещенных мостов длиной 6,1 км и 1,4 км, соединяющих остров Тузла с берегами Керченского пролива .

После обсуждения вопросов реализации строительства транспортного перехода на совещании правительства РФ был подготовлен проект постановления "Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство мостового перехода через Керченский пролив". Согласно проекту ориентировочная стоимость строительства моста составит 228,3 млрд рублей.

Это включает создание совмещенного автомобильно-железнодорожного мостового перехода с учетом затрат на строительство автомобильных и железнодорожных подходов к нему (25,8 км и 83 км соответственно). Срок строительства - 3,5 года.

30 января 2015 года было опубликовано распоряжение правительства РФ, определившее исполнителем контракта на строительство моста через Керченский пролив ООО "Стройгазмонтаж" - головную организацию Группы компаний СГМ.

В рамках федеральной целевой программы на развитие транспортной инфраструктуры на переход через Керченский пролив было предусмотрено 247 млрд рублей. 4 февраля 2015 года на совещании президента РФ с членами правительства было объявлено, что в результате конкурентных переговоров и за счет оптимизации технологических решений удалось снизить предельную стоимость моста до 228,3 млрд рублей. "Эта цена ни в ходе проектирования, ни в ходе строительства не может быть изменена по условиям контракта", - заявил вице-премьер Дмитрий Козак . В феврале 2015 года в извещении Росавтодора, опубликованном на сайте госзакупок, была указана дата сдачи Керченского транспортного перехода - 30 июня 2019 года . 27 марта для работы над проектом строительства моста была создана компания "СГМ-Мост".

11 мая 2015 в Краснодарском крае началось строительство временной переправы с косы Тузла на одноименный остров. Эти работы стали начальным этапом строительства моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. "Эковахта" заявляет об отсутствии экологической экспертизы проекта. Длина инженерного сооружения составит 19 километров. Мост, включающий в себя два железнодорожных пути и автомобильный переход, планируется проложить через косу Тузла. Ожидается, что работы по возведению моста будут полностью завершены в конце 2018 года.

Информацию о том, что на Кубани начались работы по сооружению временного моста подтвердила "Экологическая вахта по Северному Кавказу", активисты которой провели инспекцию на мысе и косе Тузла 8 мая. Экологи зафиксировали движение техники и складированные стройматериалы, в частности, трубы большого диаметра. Также было зафиксировано расширение дамбы: морская акватория засыпается по обе стороны косы - как со стороны Таманского залива, так и со стороны Черного моря. У самой оконечности косы, непосредственно в море, стоит установка для забивания свай. Авторы релиза, опубликованного на сайте "Эковахты" заявили, что проектная документация по строительству транспортного перехода через Керченский пролив не прошла необходимых для начала строительства экспертиз.

25 мая 2015 года вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что после завершения реконструкции Керченской паромной переправы ее пропускная способность достигла 50 тысяч человек и 10 тысяч автомобилей в сутки.

11 июня 2015 года глава Минтранса Крыма Андрей Безсалов сообщил о принятом решении по передаче функции управления работой восьми операторов, обслуживающих переправу единой "Морской дирекции".

5 августа 2015 года глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт заверил, что никто из жителей Кубани не понесет ущерба от строительства нового моста: "На сегодняшний момент у нас нет информации о том, что какое-либо хозяйство, какое-либо жилое строение подлежит сносу на территории Краснодарского края из-за строительства моста".

17 сентября 2015 года ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Черноморье") сообщило об итогах объявленного в августе аукциона, на котором определялся подрядчик для строительства подходов к будущему мосту. Его победителем признано ООО "Дорожная строительная компания" ("ДСК") (поселок Кесова Гора Тверской области). Компания-победитель предложила заключить контракт по цене 15,283 млрд рублей при начальной (максимальной) цене 15 млрд 359,88 млн рублей. Четырехполосная скоростная автомобильная дорога протяженностью 40 км с расчетной скоростью движения 120 км/ч пройдет по территории Таманского полуострова в Краснодарском крае с востока на запад. Автодорога начинается в районе существующей федеральной автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керченский пролив и заканчивается в районе косы Тузла на стыке с проектируемым мостовым переходом через Керченский пролив. Завершение этих работ запланировано на октябрь 2018 года.

1 октября 2015 года пресс-служба "Стройгазмонтажа" сообщила о завершении строительства первого технологического моста через Керченский пролив протяженностью 1,2 километра, который связал Таманский полуостров и остров Тузла. Проезд по мосту на грузовом автомобиле занимает не более пяти минут, пешком - 15 минут. Вместе с этим началось строительство еще двух технологических мостов - от острова Тузла до судоходного канала и от канала до Крымского берега пролива. Завершение этих работ запланировано к лету 2016 года. Перед пуском строительной техники временный мост прошел испытания на нагрузки. Для этого по мосту в обе стороны прогоняли грузовики массой по 45 тонн.

24 ноября 2015 года стало известно, что проект Керченского моста получил положительное заключение экспертов Росприроднадзора, признавших, что он соответствует экологическим требованиям российского природоохранного законодательства.

22 декабря 2015 года Росавтодор заявил о готовности начать строительство Керченского моста в январе 2016 года. Как отметил глава Росавтодора Роман Старовойт, инженерные изыскания на месте строительства объекта уже завершены. По его данным, в рамках подготовительных работ построены городки для 3,5 тысячи строителей на территории Краснодарского края и для 1,5 тысячи рабочих – в Крыму.

15 февраля 2016 года было принято решение об ограничении движения судов в Керченском проливе и акватории портов "Крым" и "Кавказ" на период возведения Керченского моста для обеспечения безопасности судоходства. В частности, транспортными службами планируется утвердить запретные для плавания районы в зоне строительства моста, исключая Керчь-Еникальский канал.

17 февраля 2016 года заместитель главного инженера ФКУ Упрдор "Тамань" Дмитрий Данько, курирующий в службе заказчика работы в акватории, уточнил, что движение судов будет ограничено только по трассе строительства моста. Масштабного ограничения вводиться не будет.

19 февраля 2016 года Главгосэкспертиза одобрила проект моста через Керченский пролив и подтвердила достоверность его сметной стоимости (211 млрд 852 млн рублей).

Сообщения "Морской дирекции" о состоянии Керченской переправы

В июне 2016 года ООО "Морская дирекция" рекомендовало пассажирам перенести поездку на другие сутки в случае отсутствия доступных электронных билетов на выбранную дату. При прибытии на переправу без электронного билета время ожидания погрузки на паром значительно возрастает .

15 августа 2016 года ООО "Морская дирекция" сообщило, что в поселке Луговое Ленинского района на трассе Симферополь-Новороссийск 145,5 км на заправке "ТЭС" начала работу касса предварительных продаж билетов на паром. Кассиры "Морской дирекции" помогут оформить билет и выбрать менее загруженный тайм-слот, что позволит сократить время ожидания погрузки на паром. Билеты, приобретенные в этой кассе приравниваются к электронным билетам и предусматривают гарантированное время отправки согласно выбранного тайм-слота .

16 августа 2016 года "Морская дирекция" сообщила, что за последние сутки Керченской паромной переправой воспользовались 58 744 человека и 17 189 единиц в эквиваленте легкового автотранспорта. Это рекордное количество за все время работы "Морской дирекции", при этом время ожидания погрузки для пассажиров не превышало 3 часов .

20 августа 2016 года оператор Керченской паромной переправы "Морская дирекция" встретил 4 000 000 пассажира, им стала десятилетняя Лана Тестрикова из подмосковного города Истра, которая отдыхала в Крыму со своим папой Павлом .

30 августа 2016 года "Морская дирекция" сообщила, что на Керченской паромной переправе наблюдается снижение пассажиропотока. В связи с этим паромы переведены на 8-10 рейсовое расписание, а ожидание погрузки составляет не более 20-30 минут .

5 сентября 2016 года на Керченской паромной переправе, согласно данным "Морской дирекции", был установлен рекорд – в 17:00 в порт Крым из порта Кавказ на пароме "Протопорос" были переправлены пассажиры 1 000 000 легкового транспортного средства .

Происшествия

16 сентября 2016 года с причала в Керченский залив упал легковой автомобиль, выезжавший с парома. Находившийся за рулем "Лады-Приоры" мужчина выжил. По словам очевидцев, машина начала движение с парома до того, как судно пришвартовалось.

Обстановка на переправе (2014-2016)

Самую актуальную информацию о ситуации на переправе можно найти в "Твиттере" "Кавказского узла", а также на ленте новостей по подшивке "Керченская переправа". Информация о погоде в окрестностях переправы есть на погодном сервисе "Кавказского узла".



2016 год

Работа переправы неоднократно прерывалась из-за штормов, туманов, сильного ветра. В отдельные дни переправа работала в условиях действующего штормового предупреждения.В октябре в портах скапливались сотни автомобилей, так 18 октября в портах "Крым" и "Кавказ" около 400 автомобилей ожидали своей отправки.

В августе очереди превышали 2000 автомобилей Время ожидания в портах составляло от 6 до 9 часов. В связи с пиковыми нагрузками туристов попросили воздержаться от поездок в направлении Керченской переправы в период с 7 по 9 августа .

В июне на линии "Кавказ – Крым" задействованы паромы "Протопорос-IV", "Олимпиада", "Майор Чапичев", "Гликофилуоса III" и "Крым. На линии "Кавказ – Керченский морской торговый порт" для перевозки грузового транспорта задействованы паромы "Борис Штоколов", "Ейск" и "Николай Аксененко.

2015 год

Из-за погоды неоднократно вводились ограничения на передвижения паромов. В туристический сезон очереди достигали нескольких тысяч автомобилей. В августе режим чрезвычайной ситуации из-за сложной ситуации на переправе был введен в Керчи. В конце августа, когда туристы начали массово уезжать из Крыма, время ожидания погрузки на паромы достигало 8-10 часов.

В разгар сезона очереди со стороны Кубани превышали три тысячи автомобилей. Так 4 августа очередь на Керченской переправе выросла до 3014 машин, что привело к увеличению времени ожидания переправы до 15 часов.

21 мая в порту "Кавказ" Керченской паромной переправы вышел из строя паром "Протопорос" с пассажирами и автомобилями на борту.

11 мая туристы заявили о возникновении очереди на паромы в порту "Кавказ". Время ожидания достигало восьми часов, сообщили интернет-пользователи.

По данным диспетчерской службы ООО "Морская дирекция", на линии порт "Кавказ" - порт "Крым" задействованы паромы "Олимпиада", "Николай Аксененко", "Глюкофилоуса III", "Крым", "Севастополь". На линии порт "Кавказ" - "Керченский морской торговый порт" работают паромы "Керченский-2", "Ейск".

2014 год

По сообщениям очевидцев, в мае 2014 года паромная переправа между портами "Кавказ" и "Крым" не справлялась с наплывом желающих провести каникулы в Крыму. Увеличению числа рейсов способствовало то, что с момента присоединения Крыма к России на переправе перестали действовать таможенные пункты пропуска. Как заявляли автомобилисты, они вынуждены были простаивать в очередях по 15-16 часов. 1 мая автомобильные очереди на паром растянулись более чем на 5 км. По данным оператора паромной переправы компании "АнРуссТранс", к 5 мая время ожидания паромной переправы через Керченский пролив уменьшилось для автомобилистов в порту "Кавказ" более чем в шесть раз, а интервал движения паромов сократился с одного часа до 30-35 минут. При этом 3 мая стало известно, что готовится дополнительная паромная переправа между портами "Кавказ" и "Крым".

17 июля "Кавказский узел" вел твитт-трансляции из порта "Кавказ" и порта "Крым", в деталях рассказывая об обстановке на переправе.

1 августа "Российские железные дороги" запустили прямой поезд "Москва - Симферополь", который следовал через железнодорожные станции "Ростов-на-Дону" и "Краснодар" и далее через Керченскую переправу. Однако на паром состав загружался без пассажиров. Они должны были выходить из поезда и пересаживаться на автобусы.

Впоследствии было объявлено, что с 12 по 31 августа железнодорожные составы поезда "Москва - Симферополь" паромом переправляться не будут. Пассажиров будут пересаживать на автобусы, а затем - после переправы - в вагоны другого состава.

С 15 августа движение автобусов через Керченскую переправу было ограничено, а с 20 августа по 31 августа – полностью запрещено. Кроме того, с 15 августа до 5 сентября весь малотоннажный грузовой транспорт направлялся на грузовую переправу "Новороссийск – Феодосия", при этом тарифная ставка для водителей не менялась.

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