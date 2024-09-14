Народная дружина организована в Афипском после массовой драки

14 сентября 2024, 07:54

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После массовой драки между приезжими и местными жителями администрация поселка Афипский Северского района Краснодарского края приняла решение создать народную дружину, чтобы усилить охрану общественного порядка.

Как информировал "Кавказский узел", 13 сентября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики высказали мнение, что ксенофобские настроения жителей Кубани стали причиной массовой драки с участием приезжих в поселке Афипском.

7 сентября в поселке Афипский Северского района произошла массовая драка, силовики задержали 43 человек. По данным источников, драка произошла из-за некорректного поведения приезжих строителей по отношению к девушке.

Администрация Афипского городского поселения провела собрание, на котором было принято решение создать общественную организацию "Добровольная народная дружина", которая будет действовать при администрации. На текущем этапе власти утверждают маршруты патрулирования, передал 13 сентября "Блокнот Краснодар" со ссылкой на пресс-службу администрации Афипского.

Дружинниками будут усилены пять экипажей полиции, работающих в Афипском. Местных жителей, которые выразили готовность вступить в дружину, ознакомили со списком документов, необходимых для этого, отметила 13 сентября "Кубань Информ" со ссылкой на администрацию Афипского.

Напомним, 9 сентября МВД сообщило, что 12 участников массовой драки в поселке Афипском (11 работников нефтезавода, прибывших из других регионов, и один местный житель) приговорены к административным арестам на сроки от двух до семи суток за неподчинение силовикам. Кроме того, заключен под стражу уроженец Чечни, которого следователи считают активным участником драки. Ему вменяется хулиганство.

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