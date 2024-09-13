Ксенофобия названа причиной конфликта в поселке Афипском

13 сентября 2024, 08:00

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Ксенофобские настроения жителей Кубани стали причиной массовой драки с участием приезжих в поселке Афипском, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября МВД сообщило, что 12 участников массовой драки в поселке Афипском (11 работников нефтезавода, прибывших из других регионов, и один местный житель) приговорены к административным арестам на сроки от двух до семи суток за неподчинение силовикам. Кроме того, заключен под стражу уроженец Чечни, которого следователи считают активным участником драки. Он подозревается по уголовному делу о хулиганстве.

7 сентября в поселке Афипский Северского района произошла массовая драка, после которой силовики задержали 43 человек. По данным источников, драка произошла из-за некорректного поведения приезжих строителей по отношению к девушке.

Хотя конфликт начался с попытки уроженца Чечни познакомиться с местной девушкой, не желавшей знакомства, реальная причина столкновения лежит в другой плоскости, указала руководитель комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина*.

«Это столкновение означает, что есть некоторое количество людей, которые считают себя отдельной группой, живут обособленно, ощущают внутреннюю неудовлетворенность ситуацией и готовы вступаться за «своих» при любых обстоятельствах», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Национализм как минимум придал столкновению масштаб и ожесточенность, подчеркнула правозащитница. «Если бы это была компания московских туристов [оппонентами местных жителей], то подобное поведение если вызвало бы последствия, то с гораздо меньшим масштабом и ожесточением», - сказала она.

Природа столкновения в Афипском неясна, заметил в свою очередь руководитель Исследовательского центра «Сова» Александр Верховский. «Пока не очень понятно, что там произошло», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По мнению правозащитника, главное не столько то, что произошло вначале, сколько то, как это «воспримут и будут описывать постфактум».

Любые столкновения на национальной почве обычно начинаются с ссор на бытовой почве, но в данном случае основной почвой был именно национализм, указал кавказовед, попросивший не публиковать его имя. «Кавказцы воспринимаются как «чужие», особенно в Краснодарском крае, где это нагнетается уже ряд лет», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Про то, что приезжие якобы отнимают у местных работу, в таких конфликтах вспоминают очень редко

Все эксперты также сошлись на том, что чаще всего поводом для подобных столкновений становится реальное или кажущееся "задиристое" поведение приезжих, особенно ситуации, интерпретируемые как приставание к местным девушкам. «Про то, что приезжие якобы отнимают у местных работу, в таких конфликтах вспоминают очень редко – только после прямых наводящих вопросов», - добавил Александр Верховский.

Светлана Ганнушкина согласилась с этим, заметив, что представление о конкуренции за рабочие места «запрятано в глубине». «Чаще всего речь идет о поведении», - сказала она.

По мнению кавказоведа, говорившего на условиях анонимности, в подобных столкновениях мог срабатывать "целый комплекс раздражителей", в том числе и представление о том, что из-за приезжих местные лишаются работы. Однако наибольшую роль сыграло представление о неправильном поведении приезжих. «Кавказцев часто обвиняют в том, что они очень наглые и не умеют себя вести», - заметил он.

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