08 сентября 2024, 21:00

ЦИК озвучил итоги подсчета первых бюллетеней на выборах главы Астраханской области

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После обработки первых протоколов голосования на выборах губернатора Астраханской области с показателем в 85,89% лидирует действующий глава Игорь Бабушкин, сообщил ЦИК России.

Как информировал "Кавказский узел", по данным избиркома Астраханской области, явка на выборах губернатора региона по итогам первого дня голосования составила 21,52%, по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 34,97%. После отчета избиркома Астраханской области о том, что во второй день голосования на выборах губернатора явка избирателей возросла, комментаторы в соцсети заявили, что итоги выборов предопределены заранее. Некоторые из них также указали на плохую организацию избирательной кампании. 

Федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили 1 сентября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Игорь Бабушкин после обработки 0,69% протоколов лидирует на выборах главы региона с 85,89% голосов избирателей, приводит РИА "Новости" первые данные ЦИК РФ спустя около получаса после закрытия последних избирательных участков в стране.

Второе место, согласно данным онлайн-табло ЦИК, занимает кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов, у него 4,39% голосов. На третьем месте - Владимир Сухарев от "Родины" с 3,76%, на четвертом - Виталий Бахилин ("Новые люди") с 3,45%, пятым идет представитель ЛДПР Тимофей Щербаков, набирая 2,51%.

Напомним, что в ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северного районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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Примечание:

"КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске", "Кандидаты в депутаты Госдумы от Ростовской области сочли беспрецедентным использование админресурса", "Председатель избиркома в Ростовской области оштрафована за фальсификацию на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 сентября 2024, 21:59

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  • Оппозиционер заявил о нарушении при голосовании в Северском районе

    Члены избиркома в Северском районе нарушили права наблюдателей, отказавшись предоставить машину для участия в надомном голосовании, заявил член КПРФ Александр Сафронов, опубликовавший видео инцидента. Отказ был объяснен поломкой машины, и без транспорта остались все участники выездного голосования, заметил политобозреватель Андрей Гусий.

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