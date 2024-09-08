ЦИК озвучил итоги подсчета первых бюллетеней на выборах главы Астраханской области

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Как информировал " Кавказский узел ", по данным избиркома Астраханской области, явка на выборах губернатора региона по итогам первого дня голосования составила 21,52%, по итогам второго дня голосования явка избирателей составила 34,97% . После отчета избиркома Астраханской области о том, что во второй день голосования на выборах губернатора явка избирателей возросла, комментаторы в соцсети заявили, что итоги выборов предопределены заранее. Некоторые из них также указали на плохую организацию избирательной кампании.

Действующий губернатор, кандидат от "Единой России" Игорь Бабушкин после обработки 0,69% протоколов лидирует на выборах главы региона с 85,89% голосов избирателей, приводит РИА "Новости" первые данные ЦИК РФ спустя около получаса после закрытия последних избирательных участков в стране.

Второе место, согласно данным онлайн-табло ЦИК, занимает кандидат от КПРФ Сергей Севастьянов, у него 4,39% голосов. На третьем месте - Владимир Сухарев от "Родины" с 3,76%, на четвертом - Виталий Бахилин ("Новые люди") с 3,45%, пятым идет представитель ЛДПР Тимофей Щербаков, набирая 2,51%.

Напомним, что в ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северного районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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