Житель Хасавюрта обвинен в призывах к массовым беспорядкам

06 сентября 2024, 23:29

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Дело о призывах к массовым беспорядкам против жителя Хасавюрта направлено в суд. Следствие считает, что он призывал к вооруженному сопротивлению властям в сентябре 2022 года, когда в Дагестане проходили массовые акции против мобилизации.



Завершено расследование уголовного дел по статье о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ), сообщил сегодня Следком Дагестана.



По версии следствия, в сентябре 2022 года 24-летний житель Хасавюрта разместил в сети "комментарий, содержащий в себе призыв неограниченного круга лиц к участию в массовых беспорядках, а также оказанию вооруженного сопротивления представителям власти". Дело направлено в суд, указано в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года силовики жестко разогнали протестные акции в Махачкале против мобилизации. 25 сентября на акцию вышло от 100 до 300 человек. Силовики задержали также корреспондента "Кавказского узла" и увезли его с места акции. Журналист успел сообщить, что в машине с ним везут не менее семи сильно избитых задержанных, один из которых весь в крови. В тот же день прошла массовая акция против мобилизации в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Согласно видеозаписям, сделанным очевидцами, на акцию вышли по меньшей мере несколько десятков человек. Силовики автоматными очередями попытались разогнать протестующих.

26 сентября 2022 года в Махачкале на главной площади вновь собрались противники мобилизации, не менее ста человек. Позднее там началась потасовка и задержания, по данным журналистов, задержано не менее 20 человек. В тот же день на акции в Хасавюрте также производились задержания.

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