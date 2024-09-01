Власти Ингушетии отчитались о трудоустройстве палестинских беженцев

01 сентября 2024, 13:58

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На предприятиях общепита, медицины и торговли начали работать 12 беженцев из сектора Газа, а палестинских преподавателей планируется трудоустроить в госуниверситете, сообщило правительство Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года в Ингушетию прибыли первые беженцы из Палестины. Власти республики озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

Власти Ингушетии должны обеспечить размещение 192 беженцев из Палестины, постановило в апреле правительство России.

В Ингушетии продолжается трудоустройство палестинских беженцев, сообщило сегодня в своем телеграм-канале правительство республики. "Уже 12 человек нашли работу в сфере общепита, медицины и торговли. В планах - предоставление возможности преподавания палестинским беженцам в Ингушском государственном университете и проведение занятий по английскому языку для молодежи из Палестины", - говорится в публикации.

В школах республики в начавшемся учебном году будут учиться около 80 детей, эвакуированных из Палестины, отмечается в другой сделанной сегодня публикации кабмина. "Для них подготовлены школьные принадлежности и форма", - сообщило правительство.

Напомним, многие прибывшие в Ингушетию беженцы имеют высшее образование и преподают жителям республики английский и арабский языки. Барьером остается незнание русского языка, однако палестинцы продолжают усердно его изучать, рассказали в феврале "Кавказскому узлу" сотрудники местных волонтерских организаций.

В одной из школ Назрани были организованы занятия по русскому языку для детей беженцев из сектора Газа. Кроме того, вместе с волонтером дети и взрослые изучают русский и ингушский языки. Ранее студенты из Палестины, прибывшие в Ингушетию, выразили желание продолжить обучение в местных вузах.

Мусульмане Северного Кавказа в октябре 2023 года остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа.

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