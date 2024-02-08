Ингушские волонтеры рассказали об адаптации палестинских беженцев

08 февраля 2024, 10:56

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Многие прибывшие в Ингушетию беженцы из Палестины имеют высшее образование, в том числе по строительным специальностям, и преподают жителям республики английский и арабский языки. Барьером остается незнание русского языка, однако палестинцы продолжают усердно его изучать, рассказали сотрудники местных волонтерских организаций, которые работают с беженцами из Палестины.

Как информировал "Кавказский узел", 29 января студент Накир Зангиев рассказал, что по собственной инициативе обучает палестинских детей, которые приехали в Ингушетию, русскому языку. Аналогичные курсы для женщин проводятся в культурно-просветительском центре "Ираз".

5 декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины. 12 декабря 2023 года в Ингушетию прибыла первая группа беженцев, а 13 декабря 2023 года – еще 18 беженцев. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

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Эйд – беженец из Палестины, говорит по-русски с небольшим акцентом. По его словам, адаптация почти для всех прибывших в первой группе в середине декабря прошлого года оказалась проблемной. "Мы прилетели в Москву, там было очень холодно. Нас предупреждали, что погода в России не такая, как в Палестине, и мы пытались одеть самые теплые вещи, которые у нас были. Но этого было мало. Пока нам всем в Москве выдали теплые вещи по размеру, мы замерзли и тогда еще начали болеть. А когда на поезде приехали в Ингушетию, то заболели сильно почти все. Вокруг нас было много врачей, казалось, что на каждую комнату по врачу. Они с нами были и ночью, лечили нас. Сейчас врачей меньше, два человека, потому что больных нет", – рассказал Эйд корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, его приятно удивляет отношение жителей Ингушетии беженцам из Палестины. "Все стараются что-то принести вкусное, особенно для детей. Игрушек много приносят в подарок, магазин можно открывать", – отметил Эйд.

Он рассказал, что ждет, когда наступит тепло, тогда он сможет пойти в горы, которые он видит из окон своего номера. "Я никогда не был в горах, таких вот высоких и красивых, как на вашей земле. У нас только море, очень много моря. Тоже красиво. Море всегда разное, а горы всегда одинаково красивы. Говорят, что в Ингушетии есть самые красивые места, обещают, что мы туда поедем. У нас тут есть человек, который все обещанное выполняет. Ната ее имя", – поделился беженец из Палестины.

Директор "Клуба добрых людей" Ната Матиева рассказала, что находится в гостинице "Асса" с первых дней прибытия беженцев в республику. По ее словам, уже сейчас составляется план поездок и мероприятий на летние месяцы, несмотря на то, что до лета еще много времени. "Нужно же все поездки согласовывать с вышестоящими организациями, если ехать в Джейрахский район, то согласовывать с погранслужбой. Потому что у нас большой коллектив, 129 взрослых и 75 детей", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла"

Матиева добавила, что работы с беженцами много, коллегам не хватает времени. Под коллегами она имеет ввиду сотрудников благотворительного фонда "Тешам" и центра "Илез" – волонтеров, которые проводят много времени в гостинице "Асса". "Проблемы большие и маленькие, одни решаются с трудом со дня прибытия первой группы", – сказала Матиева. Она объяснила, что имеет в виду составление и оформление различных документов, которыми занимается Миннац Ингушетии.

По ее словам, для детей палестинских беженцев была организована поездка на ледовую арену, которая им показалась необычной, так как они никогда не видели снега и льда, и никогда не катались на коньках по нему. "Для детей радость и веселье, их родители тоже с восторгом овладевали новым видом спорта. А для нас большим подарком было то, что директор "Эрзи" разрешил нам бесплатно провести почти целый день на ледовой арене", – рассказала Ната Матиева.

Беженцы постепенно обживаются на новом месте. "Дети начали ходить в детский сад и в школу, которые находятся практически рядом с гостиницей. Пока далеко не все ходят, но думаю, начнут говорить на русском, и проще будет детям адаптироваться в школьной среде, пойдут в школу все", – сказала она.

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На текущем этапе для беженцев из Палестины главным является изучение русского языка для социализации, оформление документов, и трудоустройство, отметила Матиева. "Трое уже начали работать, другим, кто имеет, к примеру, строительные специальности, мешает языковый барьер. Поэтому классы желающих выучить русский язык переполнены", – сказала директор "Клуба добрых людей".

Многих проблем с адаптацией палестинских беженцев можно было избежать, если бы не языковая проблема, считает руководитель культурно-просветительского центра "Ираз" Аза Дидигова.

"Конечно, она решаема, и решается весьма оперативно. В середине декабря прибыла первая группа беженцев из Палестины, а уже 21 декабря преподаватель английского языка Аза Дзангиева начала занятия по обучению русского языка. Надо сказать, что среди беженцев многие, помимо арабского, знают английский. Дзангиева прекрасный, опытный педагог, к урокам подготовилась основательно: были приобретены красочные плакаты, для каждого распечатаны домашние задания по всем темам. Начали с алфавита, учили как правильно произносить буквы, слоги. По словам Азы Дзангиевой, она уже давно не работала с такими старательными учениками", – рассказ Дидигова корреспонденту "Кавказского узла".

В момент прибытия в Ингушетию палестинские женщины были одеты так, как принято на Ближнем Востоке. "Некоторые были в джинсах, короче говоря, их одежда не совсем соответствовала той, которую последнее время носят жительницы нашей республики. Поэтому многие палестинки решили приобрести такие же длинные, в пол, юбки, платья, чтобы не выделяться из общего женского потока. Пошли они на наш вещевой рынок. А как объяснить, какой товар их интересует? Мы стали думать, как им помочь, ведь с каждой женщиной по рынку ходить накладно. Написали на листах нужные фразы на русском языке и с этими шпаргалками наши гости пошли совершать первый свой шопинг в Ингушетии, и надо сказать, удачно", – рассказала Аза Дидигова.

У палестинцев возникли некоторые вопросы относительно питания. В частности, они пояснили, что считают обилие мяса в блюдах хотя и дорогим удовольствием, но не совсем здоровой пищей, добавила она. "Предпочтение палестинцы отдают растительной пище: огурцы, помидоры, различным травам, тыкве, блюдам из кукурузной муки, разным крупам. А еще всеми любимая пита с хумусом и с салатом – это быстро готовится, вкусно и полезно. Мы подумали, а почему бы нам не устроить, когда потеплеет, обоюдный кулинарный мастер-класс: палестинки научили бы нас секретам арабской кухни, а мы бы приготовили наши, ингушские блюда", – строит планы на будущее Дидигова.

Центр "Ираз" – это организация, которая сплотила вокруг себя талантливых, деятельных женщин, готовых прийти на помощь, принять участие в каком-то мероприятии, даже если дома пятеро детей, муж, который с утра до ночи на работе и большое хозяйство, которое требует внимания, отметила она.

По словам Дидиговой, среди палестинских беженцев есть женщины, которые имеют высшее образование, и которые готовы работать по специальности. "Ната Матиева сказала, что они знают английский и могут преподавать арабский язык. Имеют опыт работы в режиме онлайн. Мы озвучили эту проблему среди активистов "Ираза", буквально через пару часов отозвалась Изабелла Мизиева, сказала, что попытается решить проблему. И решила. Через день привезла три ноутбука. Желающих учить арабский язык с профессиональным педагогом, тем более с носителем языка, было предостаточно", – отметила руководитель центра "Ираз".

В центр однажды обратились из местного детсада с просьбой найти молодую девушку с хорошим знанием арабского языка, умеющую работать с детьми. "Мы предложили молодую палестинку Самар, которая соответствовала всем требованиям: и арабский знает и опыт работы с детьми есть. Прошло пару недель, и мы получаем из детского садика прекрасные отзывы", – поделилась Дидигова.

Волонтер указал на прилежность детей палестинцев в учебе

Накир Закриев, основатель волонтерской группы "Бумеранг добра", рассказал, что группа была создана несколько лет назад старшеклассниками Карабулака. Деятельность группы многоплановая – волонтеры занимаются решением тех проблем, которые актуальны в их городе: оказание помощи малоимущим многодетным семьям, проведение экологических акций, организация мероприятий по интересам среди школьников, участие в сборе гуманитарной помощи.

Прежде, чем ехать в гостиницу "Асса", где живут беженцы из Палестины, волонтеры старались выбирать подарки, чтобы они были интересны не только для подростков, но и для малышей, рассказал Закриев. "Нас сразу окружили дети самого разного возраста, мамы наблюдали за происходящим со стороны. Среди нас, волонтеров, были те, кто немного знал арабский язык, ну, и английский тоже в рамках школьной программы. Вот на таком сборном языке начали общаться, еще здорово помогал телефон, через опцию "переводчик" мы могли тоже "разговаривать". Но переводить за всеми не успеваем. И тут ко мне подходит маленький мальчик, что-то говорит и вдруг заплакал. Переспрашиваю еще раз, чтобы перевести и оказывается Ахмед, так малыша зовут, просит, чтобы мы приезжали почаще, и чтобы мы научили его и его друзей русскому языку", – рассказал Накир Закриев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, к первому занятию он готовился тщательно, хотя опыт работы с детьми у него имеется. "Дело в том, что я младший в семье, на мою долю досталось много любви и заботы от моих братьев и сестер. У меня не было младших братьев и сестер мне хочется быть поддержкой для кого-то кто младше меня. Они помогают отвлечься, и они могут на что-то мотивировать, а у детей это очень хорошо получается. Меня к ним тянет. Любовь к детям это у меня, наверно, от мамы. Она врач. Поэтому в волонтерской группе я стал занимался с детьми. У меня это получалось, я мог находить с детьми общий язык. Но с нашими детьми легко, мы же говорим на одном языке. А здесь дети кроме арабского языка другого не знают, правда, дети постарше 13-14 лет немного знают английский. Поэтому мои переживания по поводу преподавания русского языка понятны", – поделился Закриев.

На первое занятие пришли семь человек, вспоминает он. "Вместе с Ахмедом была и его двоюродная сестра Гана. Начали учить буквы, слова "спасибо", "как тебя зовут", "как дела", "хорошо", "завтра". И попросили научить их как по-русски "я тебя люблю". Эту фразу они хорошо выучили и потом прощаясь после окончания урока, они говорили "завтра, я тебя люблю", – рассказал волонтер.

"На следующее занятие пришло 50 человек. А потом вместе с детьми на уроки стали приходить их родители. Пришлось поделить всех желающих учить русский язык на три группы. Пока учим буквы, обиходные слова. Я уже всех своих учеников и даже их родителей, которые тоже приходят на занятия, знаю по именам. Это помогает мне установить более тесный контакт с такой необычной, разновозрастной аудиторией", – пояснил Закриев.

Он отметил, что, по его наблюдениям, дети палестинских беженцев одаренные. "Все схватывают на лету, видно, что у них большое желание учиться. Они хорошо четко отвечают на вопросы, не отвлекаются, не по возрасту мудры и я могу отметить такую черту, как смиренность", – пояснил Накир Закриев.

Также дети палестинских беженцев веселые и хорошо воспринимают шутки, отметил он. "Я часто устраиваю такие минуты разрядки, когда можно немного отвлечься и посмеяться", – рассказал волонтер.

Он добавил, что продолжает по-прежнему тщательно готовиться к каждому уроку с беженцами из Палестины и что каждый раз с удовольствием едет в гостиницу "Асса", где палестинцы искренне радуются его приходу.

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