Школа в Назрани организовала уроки русского для палестинских детей

06 февраля 2024, 18:48

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Занятия по русскому языку организованы для детей беженцев из сектора Газа в школе Назрани, кроме того, вместе с волонтером дети и взрослые изучают русский и ингушский языки. Некоторые беженцы начали преподавать английский и арабский онлайн, сообщила сотрудник благотворительного фонда.

Как писал "Кавказский узел", студент Накир Зангиев по собственной инициативе обучает палестинских детей, которые приехали в Ингушетию, русскому языку. Аналогичные курсы для женщин проводятся в культурно-просветительском центре "Ираз". 22 января в Ингушетию прибыла четвертая группа из 32 палестинских беженцев, в числе которых 23 ребенка, всего в пункте временного размещения в Назрани находятся уже 129 переселенцев из сектора Газа, сообщило правительство республики.

5 декабря 2023 года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что республика готова принять 100 беженцев из Палестины. 12 декабря в Ингушетию прибыла первая группа беженцев, а 13 декабря – еще 18 беженцев. Власти озвучили готовность решать вопросы трудоустройства взрослых беженцев и обучения детей.

Дети переселенцев из сектора Газа начали ходить в детский сад, а для школьников организованы занятия по изучению русского языка , сообщила сотрудница фонда "Клуб добрых людей" (КДЛ) Екатерина Субботина.

"Все палестинцы с удовольствием учат русский и ингушский языки, чтобы быстрее и легче прошел процесс их адаптации и интеграции в новую среду и общество", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Как следует из приложенных к публикации видеозаписей детей в школу отвозит автобус, в автобус садятся 12 учеников начальных классов. Также на видео показаны класс, в котором собраны ученики средних классов - около двух десятков детей и как возвращаются с учебы старшеклассники

О том, что переселенцы из сектора Газа изучают также и ингушский язык, сообщила телекомпания "Магас TV". кАК СЛЕДУет и сюжета от 5 февраля, в основном язык учат дети, но с ними есть и родители. Проводит занятия два раза в неделю Накир Зангиев. На обучение русскому и ингушскому у него уходит по полтора часа в день.

Екатерина Субботина также сообщила, что некоторые из прибывших в Ингушетию взрослы начали преподавать онлайн - английский, арабский языки и Тажвид (орфоэпические правила чтения Корана - прим. "Кавказского узла").

Она также отметила, что благотворительные фонда КДЛ и Тешам обеспечивают беженцев всем необходимым (лекарства, одежда, средства гигиены, бытовая химия) и способствуют решению многих бытовых вопросов.

Напомним, студенты из Палестины, прибывшие в Ингушетию, выразили желание продолжить обучение в местных вузах. Правительству поручено найти возможность для этого, сообщил 21 декабря 2023 года глава республики.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 26 637 человек, еще 65 387 получили ранения, сообщил 29 января телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины. Израильское агентство социального обеспечения опубликовало данные о 1139 погибших, в том числе 695 мирных жителей, включая 36 детей, сообщило France 24 15 декабря 2023 года. Израиль заявляет, что 132 человека остаются пропавшими без вести после того, как были доставлены в сектор Газа во время атак "Хамаса" 7 октября. Из них 25 считаются погибшими. Ранее "Хамас" освободил 105 заложников, сообщило 9 января BBC, опубликовав поименный список людей, которые остаются в заложниках. "Кавказский узел" не может проверить достоверность данных о числе жертв и заложников.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

"Кавказский узел" писал, что мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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