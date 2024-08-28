Гражданин Украины осужден за подготовку поджога военкомата в Ставрополе

28 августа 2024, 19:21

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем с половиной годам колонии гражданина Украины Андрея Марценюка, признав его виновным в подготовке поджога военкомата в Ставрополе.

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Андрею Марценюку, обвиняемому в подготовке к совершению террористического акта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса России) в Ставрополе в 2022 году, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ставропольскому краю.

"Марценюк, проживая в Ставрополе, установил связь с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого в декабре 2022 года закупил компоненты для изготовления зажигательной смеси", - указано в сообщении.

По версии следствия, Марценюк планировал намеревался поджечь здание местного военного комиссариата, после чего планировал выехать из страны, но был задержан сотрудниками УФСБ.

Суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Николай Мурнев, Сергей Дудченко, Владимир Бурмай и еще один житель Ессентуков, как выяснилось позднее, Кирилл Бузмаков - фигуранты дела о приготовлении к теракту (часть 2 статьи 205 УК РФ). Жена Мурнева Анна в декабре 2023 года сообщила, что Николай Мурнев был избит, силовики его заставляли подтвердить в суде ранее данные показания против знакомого. Дело рассматривается в суде, в августе стало известно, что Бузмаков умер дома, из СИЗО его выпустили в тяжелом состоянии. Бузмаков писал своему другу, что его заболевание вызвано пытками и отсутствием лечения.

Жителя Ессентуков Сергея Станчева суд приговорил к семи годам колонии за планирование поджога военкомата по заказу украинских военных.

Военный суд в Ростове-на-Дону 22 мая приговорил Михаила Балабанова к четырем с половиной годам лишения свободы за подготовку поджога военкомата в Невинномысске. Прокурор требовал приговорить Михаила Балабанова к девяти годам лишения свободы. Обвинение Михаилу Балабанову по делу о подготовке теракта на Ставрополье было переквалифицировано на более легкую статью, в связи с этим суд приговорил его к меньшему, чем просил прокурор, сроку. Балабанов этапирован к месту отбывания наказания, сторона защиты не стала подавать апелляционную жалобу, сообщил его адвокат.

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