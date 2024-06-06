Михаил Балабанов этапирован до истечения срока обжалования

06 июня 2024, 19:13

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Осужденный по делу о подготовке поджога военкомата в Невинномысске Михаил Балабанов этапирован к месту отбывания наказания, несмотря на то, что срок обжалования приговора еще не истек. Сторона защиты не стала подавать апелляционную жалобу, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону 22 мая приговорил Михаила Балабанова к четырем с половиной годам лишения свободы за подготовку поджога военкомата в Невинномысске. Обвинение требовало приговорить Михаила Балабанова к девяти годам лишения свободы. Обвинение Михаилу Балабанову по делу о подготовке теракта на Ставрополье было переквалифицировано на более легкую статью, в связи с этим суд приговорил его к сроку в два раза меньше, чем просил прокурор, сообщил адвокат. По его словам, Балабанов не хочет обжаловать приговор.

Следствие квалифицировало действия Балабанова как подготовку к теракту. Подсудимый признал вину частично: он не отрицал совершения конкретных действий, но отказался признавать их приготовлением к теракту. Защита оспаривала квалификацию дела по террористической статье и указывала суду на свидетельства провокации со стороны силовиков. При этом в первичных показаниях Балабанова на предварительном следствии зафиксировано признание в ненависти к российскому руководству.

Адвокат Михаила Балабанова Вячеслав Савин сообщил "Кавказскому узлу", что за прошедшее время ни защита, ни обвинение не обжаловали приговор. "Кроме того, ночью мне сообщили, что Михаила этапировали. Куда, пока непонятно. К сожалению, у ФСИН сейчас есть традиция - этапировать во время обжалования или до него, у нас срок обжалования истекает сегодня вечером", - отметил он.

Суд при вынесении приговора переквалифицировал действия Балабанова со статьи о подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса России) на подготовку теракта ((часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 Уголовного кодекса России), отметив, что преступление может считаться совершенным группой лиц или группой лиц по предварительному сговору только если в нем были задействованы два и более исполнителя. Действия одного исполнителя и пособника (организатора, подстрекателя) не образуют группу и не могут быть квалифицированы по признаку совершения преступления группой лиц, либо группой лиц по предварительному сговору, указано в тексте приговора Южного окружного военного суда, который имеется в распоряжении "Кавказского узла".

При этом, тщательно описав действия Балабанова в Невинномысске, суд очень мало говорит о получении осужденным денег от человека, представившегося представителем Главного управление разведки Минобороны Украины. Так, в приговоре указано, что в отношении Балабанова проводились оперативно-разыскные мероприятия с момента его приезда в город, но не указано, каким образом ФСБ стало известно о его намерениях.

Также в приговоре несколько раз подчеркивается, что материалы уголовного дела не содержат каких-либо сведений о провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, о которой говорила защита. Кроме этого, в приговоре приводится заявление Михаила Балабанова о том, что признательные показания в ходе предварительного расследования были даны под давлением со стороны сотрудников ФСБ, а его переписка с предполагаемым сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины фальсифицирована. Суд заявил, что на предварительном следствии Балабанов не заявлял о давлении и консультировался с адвокатом о показаниях, в том числе о возможности не свидетельствовать против себя (статья 51 Конституции России) При этом, о том, что этим адвокатом был не защищавший его в суде Савин, а адвокат по назначению, указано лишь в самом конце приговора. Заявление Балабанова про фальсификацию переписки суд расценил как "одно из средств защиты с целью смягчить ответственность за содеянное" и признал его необоснованным, отметив, что фактов фальсификации не установлено, но не приводя никаких подробностей.

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