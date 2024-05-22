22 мая 2024, 17:38

Мягкий приговор Балабанову стал следствием переквалификации обвинения

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Обвинение Михаилу Балабанову по делу о подготовке теракта на Ставрополье было переквалифицировано на более легкую статью, в связи с этим суд приговорил его к сроку в два раза меньше, чем просил прокурор, сообщил адвокат. По его словам, Балабанов не хочет обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня Михаила Балабанова к четырем с половиной годам лишения свободы за подготовку поджога военкомата в Невинномысске. Обвинение требовало приговорить Михаила Балабанова к девяти годам лишения свободы. Следствие квалифицировало его действия как подготовку к теракту. Подсудимый признал вину частично: он не отрицал совершения конкретных действий, но отказался признавать их приготовлением к теракту. Защита оспаривала квалификацию дела по террористической статье и указывала суду на свидетельства провокации со стороны силовиков. При этом в первичных показаниях Балабанова на предварительном следствии зафиксировано признание в ненависти к российскому руководству.

Адвокат Михаила Балабанова Вячеслав Савин уточнил, что согласно приговору суда, Балабанов должен отбывать срок в колонии строгого режима, первые два года - в тюрьме. По его словам, пока не известно, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства учел суд, так как были оглашены лишь вводная и резолютивная часть. "Полный текст приговора мне обещали прислать в течении пяти дней. Но и из оглашенного можно сделать некоторые выводы. Обвинение изменили со статьи о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 205 УК РФ) на статью "Террористический акт (часть один статьи 205 УК РФ)", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Савин также сообщил, что по желанию Балабанова не планирует обжаловать приговор, но ситуация может измениться. "Михаил после приговора четко сказал: «Не нужно обжаловать!». На обжалование есть 15 дней – и у нас, и у стороны обвинения, которая может счесть, что приговор слишком мягкий – дали в два раза меньше, чем просил прокурор. В этом случае защита будет говорить, что приговор обжаловать не надо и он нас устраивает. Но и у Михаила за эти пятнадцать дней может измениться мнение", - подчеркнул адвокат.

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Примечание:

"Обвинение приписало Балабанову мотив ненависти к властям", "Житель Санкт-Петербурга осужден по делу о подготовке теракта в Ставрополе", "Защита потребовала допроса квартирной хозяйки Балабанова". 

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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