30 июля 2024, 04:48

Житель Ессентуков осужден за попытку совершить теракт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ессентуков Сергея Станчева к семи годам колонии за планирование поджога военкомата по заказу украинских военных.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону осудил жителя Ставропольского края, признав его виновным в подготовке теракта.

По данным следствия, в январе 2023 года Сергей Станчев, находясь в Ессентуках, связался с украинским проектом "Хочу жить" и заявил, что хочет вступить в украинское вооруженное формирование. Через несколько дней с ним связался представитель легиона "Свобода России (Украинское военизированное объединение Легион «Свобода России» (другое используемое наименование «Легион Свобода России» запрещено на территории России)" и предложил сотрудничество на конфиденциальной основе. Станчев согласился, пишет 29 июля РИА "Новости".

По поручению представителя упомянутого легиона Станчев вел наблюдение и видеосъемку военного комиссариата в Пятигорске. Он согласился также поджечь его для дестабилизации деятельности органов власти. В начале февраля 2023 года он купил компоненты для изготовления самодельной зажигательной смеси и приступил к ее изготовлению. Однако совершить поджог он не успел, так как был задержан.

Суд счел вину Станчева в совершении преступления по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и части 1 статьи 30 - пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (попытка совершения теракта). Он приговорен к семи годам колонии. Первые два с половиной годам осужденный проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии общего режима, сообщает "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края к 15 годам колонии за подготовку теракта по заказу украинской стороны.

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Примечание:

"Обвинение приписало Балабанову мотив ненависти к властям", "Житель Санкт-Петербурга осужден по делу о подготовке теракта в Ставрополе", "Защита потребовала допроса квартирной хозяйки Балабанова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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