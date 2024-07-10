Житель Ставрополья осужден на 15 лет по делу о подготовке теракта

10 июля 2024, 20:32

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Военный суд приговорил жителя Ставропольского края Алексея Оксенюка к 15 годам колонии. По версии следствия и суда, он планировал совершить теракт по заказу украинской стороны.

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ставропольского края, обвиняемому в участии в деятельности террористической организации и подготовке теракта, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Установлено, что Алексей Оксенюк, являясь сторонником запрещенного на территории РФ украинского националистического батальона, вступил в переписку с неустановленным членом данного террористического объединения и выразил свое согласие на совершение террористического акта на территории Ставропольского края от их имени", - приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

По версии следствия и суда, совершить задуманное Оксенюку помешало задержание. По месту проживания мужчины были обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, говорится в сообщении.

Суд приговорил ставропольца к 15 годам колонии строгого режима по статьям о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 Уголовного кодекса России), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5) и незаконном изготовлении взрывчатки (часть 2 статьи 223.1 Уголовного кодекса России). Первые 2,5 года Оксенюк будет отбывать в тюрьме. Он также оштрафован на 500 тысяч рублей.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону 22 мая приговорил Михаила Балабанова к четырем с половиной годам лишения свободы за подготовку поджога военкомата в Невинномысске. Прокурор требовал приговорить Михаила Балабанова к девяти годам лишения свободы. Обвинение Михаилу Балабанову по делу о подготовке теракта на Ставрополье было переквалифицировано на более легкую статью, в связи с этим суд приговорил его к меньшему, чем просил прокурор, сроку. Балабанов этапирован к месту отбывания наказания, сторона защиты не стала подавать апелляционную жалобу, сообщил его адвокат.

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