Власти Дагестана рапортовали о работах на свалке после возмущения махачкалинцев

18 августа 2024, 00:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

40 единиц спецтехники засыпают землей очаги возгорания на свалке в Черкес-Кутане, сообщило правительство Дагестана. Вопрос рекультивации свалки обсуждается на федеральном уровне, заявил замглавы Минприроды Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 13 августа жители Махачкалы пожаловались в соцсети, что на несанкционированной свалке в местности Черкес-Кутан произошло возгорание, и дым от нее достиг Каспийска. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители отметили, что власти не принимают мер. В отношении властей Махачкалы подан иск о том, что они не исполняют решение суда, который два года назад запретил сваливать отходы на свалку в Черкес-Кутане, сообщила общественная организация "Монитор ЖКХ". Местные жители, комментируя эту информацию в соцсети, поддержали активистов и потребовали привлечь чиновников к ответственности.

Несмотря на то, что суд признал свалку под Махачкалой незаконной, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор. 25 июня 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал, что территория мусорного полигона под Махачкалой, который суд ранее признал незаконным, будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами.

Правительство Дагестана отчиталось о ходе тущения возгорания на свалке в Черкес-Кутане.

Силами нескольких десятков единиц спецтехники проводится непрерывная засыпка грунтом. Открытое возгорание на большинстве участков ликвидировано, остаются очаги тления", - сообщило 17 августа правительство Дагестана в своем Telegram-канале.

На месте работает более 40 единиц спецтехники из Махачкалы, Карабудахкентского райна и Комитета природных ресурсов., сообщил в видеозаписи, которая приложена к публикации, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Абдула Умаханов.

Он добавил, что вопрос рекультивации свалки в Черкес-Кутане "рассматривается на федеральном уровне".

Днем ранее правительство республики сообщило о сложностях при борьбе с возгоранием. "Ситуация сложная, так как данная свалка имеет достаточно большую площадь и сложную структуру очагов возгорания. Организовано дежурство специалистов министерства до полной стабилизации ситуации на свалке в местности Черкес-Кутан", - указано в сообщении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.