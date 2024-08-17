Махачкалинцы пожаловались в суд на чиновников из-за свалки в Черкес-Кутане

17 августа 2024, 07:02

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В отношении властей Махачкалы подан иск о том, что они не исполняют решение суда, который два года назад запретил сваливать отходы на свалку в Черкес-Кутане, сообщила общественная организация "Монитор ЖКХ". Местные жители, комментируя эту информацию в соцсети, поддержали активистов и потребовали привлечь чиновников к ответственности.

Как информировал "Кавказский узел", 13 августа жители Махачкалы пожаловались в соцсети, что на несанкционированной свалке в местности Черкес-Кутан произошло возгорание, и дым от нее достиг Каспийска. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители отметили, что власти не предпринимают мер. Ранее, 19 января, активисты заявили, что грузовики продолжают сваливать мусор на свалку, несмотря на то, что суд ранее обязал власти запретить прием отходов на нее.

Несмотря на то, что суд признал свалку под Махачкалой незаконной, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор. 25 июня 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал, что территория мусорного полигона под Махачкалой, который суд ранее признал незаконным, будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами.

Активисты подали иск в суд с жалобой, что власти Махачкалы отказываются исполнять решение суда, который предписал им не допускать сваливания отходов на свалку, расположенную в местности Черкес-Кутан, сообщила 16 августа на своей странице в соцсети Instagram* правозащитная организация "Монитор ЖКХ".

"Два года назад Советский суд вынес решение в нашу пользу. Но решение – оно до сих пор не исполнено. Роспотребнадзор, который должен выявлять и устранять такие нарушения, два года бездействует. Мы направили жалобы в надзорные органы, но в ответ получили лишь отписки. Ничего по существу нам так и не ответили", – сказано в публикации.

Этот пост 17 августа также был опубликован в Instagram*-паблике golos.dagestan_, на который подписаны около 269 тысяч пользователей. На 07.00 мск 17 августа эта публикация набрала 1153 просмотра и 125 комментариев.

"Вы большие молодцы", – написал gusein1717.

"Молодцы, ребята. Держитесь, добивайтесь. Мы часто проезжаем там, невозможно дышать. Как люди живут там?" – спросила iliasova220.

"Нет слов! Как такое возможно, что суд запретил, а решение не исполнено?" – задалась вопросом patimat2205.

"Власти никак не хотят решать эту проблему. Потому что, наверное, сами отмывают там деньги", – считает пользователь patina.cosm.

"Это ужасно! Всех чиновников, которые должны решать эти вопросы, нужно наказать", – написала aba_i_sha.

"Властям не до наших проблем", – заявила farizatismailova.

"Ни глава республики, ни мэр города не видят эту проблему, что очень прискорбно", – подчеркнул aselder_ataev.

"Почему после стольких жалоб ничего не меняется и не предпринимают меры? Сколько это может продолжаться?" – задался вопросами пользователь tamilka.blog.

На 07.00 мск на сайтах главы Дагестана, правительства республики, а также на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно подачи иска активистами в отношении властей за неисполнение решение суда о запрете сваливать отходы на свалку в Черкес-Кутане.

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