Жители Махачкалы пожаловались на бездействие чиновников в связи с возгоранием свалки

13 августа 2024, 23:21

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Дым от горящей свалки в Черкес-Кутане идет в Махачкалу и Каспийск, власти не предпринимают никаких мер, пожаловались жители. Глава правительства Дагестана поручил Минприроды разработать пошаговый план решения проблемы. Свалка незаконная, и на нее не должен вывозиться мусор, подчеркнули активисты.

Как информировал "Кавказский узел", мусорная свалка, расположенная в местности Черкес-Кутан под Махачкалой, стала источником проблем для жителей прилегающих населенных пунктов, особенно когда на ней происходит возгорание. Людям мешают едкий дым и копоть от горящего мусора, а также резкий запах, пояснили местные жители. На несанкционированной свалке в местности Черкес-Кутан произошло возгорание, и дым от нее достиг Каспийска, пожаловался 12 августа в соцсети житель Махачкалы. Другие местные жители раскритиковали чиновников за многолетнюю проблему со свалкой, которую суд ранее признал незаконной, а также предписал не допускать на ней пожаров. 19 января активисты заявили, что грузовики продолжают сваливать мусор на свалку.

Несмотря на то, что суд признал свалку под Махачкалой незаконной, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор. 25 июня 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал, что территория мусорного полигона под Махачкалой, который суд ранее признал незаконным, будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами.



Жители окрестных сел рассказали о проблемах из-за горящей свалки. "Дым идет огромный, ветер разносит со свалки его на близлежащие села и в Махачкалу", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Параул Арсен.

Власти не предпринимают никаких мер

"С наступлением лета и жары свалка вновь начала гореть. Вонь невозможная, дым идет в зависимости от ветра в сторону Махачкалы или Каспийска. Власти не предпринимают никаких мер", - говорит житель Махачкалы, проживающий в южной части города, Абдулмуслим.

"Ранее данные мэрией обещания, что свалка будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами, при входе будут стоять сотрудники ГИБДД и штрафовать за каждую машину с мусором, - не исполнены", - рассказал махачкалинец Исрапил.

Член движения "Город наш" Арсен Магомедов 5 августа опубликовал ответ управления ЖКХ Махачкалы пользователю "ГородНашБота" на жалобу о горящей мусорке в Талгах. "Территория отходов в местности Черкес-Кутан составляет более 23 гектаров. Из них 5 гектаров находятся в собственности Махачкалы, остальная часть - в ведении Карабудахкентского и Буйнакского районов. В настоящее время министерством земельных и имущественных отношений Дагестана ведутся мероприятия по объединению всех граничащих участков в один земельный участок, по мере завершения указанная территория будет представлена на рекультивацию. Параллельно с этим ведутся работы по строительству мусоросортировочного завода, также строится санкционированный полигон утилизации отходов на территории Кумторкалинского района", - сообщило УЖКХ Махачкалы.

"С одной стороны, работа какая-то делается. С другой, разговоры о том, что сложно потушить свалку из-за того, что она расположена сразу на территории трех муниципалитетов и ведутся работы по ее передаче Махачкале, слышу уже не первый год", - прокомментировал Арсен Магомедов ситуацию.



Сегодня на совещании с руководством органов власти председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов затронул тему очередного возгорания свалки в местности Черкес-Кутан, - говорится в Telegram-канале правительства республики.

Он поручил Минприроды Дагестана за 15 дней подготовить пошаговое решение проблемы с возгоранием свалки в местности Черкес-Кутан. Он напомнил, что Минприроды РД прорабатывалась возможность включения свалки в федеральные проекты "Генеральная уборка" и "Чистый воздух", но вопрос с включением объекта в федеральные проекты до сих пор не решен.

В телеграмм-канале "Монитора ЖКХ" говорится, что данная свалка незаконна. "Ее должны ликвидировать давно. За то, что вывозят на неё мусор, должны штрафовать на сотни тысяч рублей. У нас есть решение суда о ее ликвидации. Исполнять его правда не спешат, но мы будем требовать", - сказано в публикации.

Напомним, Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию Махачкалы запретить прием отходов на свалке и не допускать возгорания мусора, ранее завезенного на полигон. Администрация Махачкалы обжаловала это решение, но 16 июня 2022 года Верховный суд Дагестана оставил его в силе.

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