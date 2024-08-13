Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с незаконной свалкой

13 августа 2024, 07:56

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На несанкционированной свалке в местности Черкес-Кутан произошло возгорание и дым от нее достиг Каспийска, пожаловался в соцсети житель Махачкалы. Другие местные жители раскритиковали чиновников за многолетнюю проблему со свалкой, которую суд ранее признал незаконной, а также предписал не допускать на ней пожаров.

Как информировал "Кавказский узел", мусорная свалка, расположенная в местности Черкес-Кутан под Махачкалой, стала источником проблем для жителей прилегающих населенных пунктов, особенно когда на ней происходит возгорание. Людям мешают едкий дым и копоть от горящего мусора, а также резкий запах, пояснили местные жители. 19 января активисты заявили, что грузовики продолжают сваливать мусор на свалку несмотря на то, что суд ранее обязал власти запретить прием отходов на свалку и не допускать возгорания мусора.

Несмотря на то, что суд признал свалку под Махачкалой незаконной, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор. 25 июня 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал, что территория мусорного полигона под Махачкалой, который суд ранее признал незаконным, будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами.

На свалке под Махачкалой произошло возгорание и едкий дым от нее распространился настолько сильно, что минувшей ночью достиг Каспийска, привел сегодня паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" слова жителя Махачкалы.

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показан город в ночное время. В свете фонарей виден дым.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 200 тысяч пользователей, на 07.55 мск набрал около 14 тысяч просмотров и 50 отметок с реакцией пользователей. Часть их авторов предложила жителям решить проблему самостоятельно.

"Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Пока дождешься уборки… проще людям собраться и самим все убрать", – написал Цхьогал.

"Никто из чиновников пальцем не пошевелит. Почему? Потому что они из народа, поэтому народу надо стать лучше и власть станет лучше. Это аксиома, по-другому никак. Выйти на субботник могут единицы, а жалуются всей республикой", – заявил Расул Устарханов.

Другая часть комментаторов потребовала реакции чиновников. "Кто за это ответственен, когда это уже решат? Прямым путем травят", – возмутился пользователь с ником Чипалино Виноградов.

"Надо объединиться и обратиться к администрации городов. Неужели всем все равно на свое здоровье и здоровье детей? Этот токсичный дым – не шутки", – написала Ольга Зайцева.

"Кто там за всем этим ответственный, за что они деньги получают? За то, что свалки всё растут и растут что ли? Когда наведут порядок? Уже утопает в мусоре Дагестан", – заявила Малика Курбанова.

На 07.55 мск на сайтах администрации Махачкалы нет комментариев относительно требования местных жителей решить проблему с незаконной свалкой.

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