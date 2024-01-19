Активисты раскритиковали бездействие властей в деле свалки под Махачкалой

19 января 2024, 00:58

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Грузовики продолжают свозить мусор на свалку в местности Черкес-Кутан под Махачкалой вопреки решению суда, а жалобы в ведомства остаются без ответа, заявили местные жители и активисты. Минимущество Дагестана сняло с себя ответственность за функционирование свалки.

Как писал "Кавказский узел", Росприроднадзор потребовал от прокуратуры привлечь к ответственности сотрудников Минимущества Дагестана, по вине которых в местности Черкес-Кутан под Махачкалой образовалась стихийная свалка. Она нанесла урон экологии на более чем 20 миллиардов рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ранее Советский райсуд Махачкалы обязал мэрию Махачкалы запретить прием отходов на свалку и не допускать возгорания мусора, ранее завезенного на свалку под Махачкалой. Администрация Махачкалы обжаловала это решение, но 16 июня 2022 года Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Несмотря на то, что суд признал свалку незаконной, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что она разрослась. Ведомство предписало властям ликвидировать незаконно сброшенный мусор. 25 июня 2023 года мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал, что территория мусорного полигона под Махачкалой, который суд ранее признал незаконным, будет огорожена электрической изгородью с видеокамерами.

Мусор на свалку продолжают возить, сообщила жительница села Новый Параул Аминат. В отличие от прошлого и позапрошлого года немного меньше, но возят, уточнила она. "Свалка продолжает гореть. Сегодня (18 января) ехала с южного въезда в Махачкалу, уже оттуда шел запах горелого мусора. Мусор продолжают возить и по ночам поджигать", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На жалобы по свалке никто не реагирует, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Агачаул Мурад. Обращались в Минприроды Дагестана, в мэрию Махачкалы, никаких конкретных ответов нет, пожаловался он.

Активисты указали на способы прекратить работу свалки

Член движения "ГородНаш", председатель правления дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова считает ущерб от деятельности свалки, озвученный главой Росприроднадзора, "более чем соизмеримым". При этом не учтено влияние свалки на здоровье людей, число онкологических и легочных заболеваний. "Таких данных нет, соответственно, ущерб здоровью людей не определен. Экологическая катастрофа налицо. Данная свалка является результатом изначально халатной деятельности ответственных и надзорных органов. Мусор должны вывозить на лицензионную территорию в Избербаш, но продолжают вывозить в Параул при том, что имеется судебное решение о ликвидации свалки", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мусор на свалку вывозит региональный оператор по обращению с ТКО МБУ "Махачкала-1", подчиняющийся администрации Махачкалы, заявил руководитель "Монитора ЖКХ" Зияутдин Увайсов. "Можно было поставить на дороге ГИБД, и штрафовать за каждую машину с мусором. В законе есть все необходимые методы, при желании воплотить их легко. Но власти хотят все сделать, как дешевле, не учитывая интересы людей", - говорит Увайсов.

Блогер Расул Асад, комментируя заявления Роспотребнадзора по махачкалинской свалке, отметил, что в тарифе ТКО, который жители Махачкалы оплачивают, заложена сумма транспортировки мусора до санкционированного полигона "Грин-Тау", находящегося в Избербаше. "По факту региональные операторы возят отходы на махачкалинскую городскую свалку в местности Черкес-Кутан. Речь идёт не менее чем о 500 тоннах отходов в сутки", - говорится в публикации от 18 января в Telegram-канале "Спросите Расула".

Минимущество Дагестана ответило на претензии главы Росприроднадзора

Свалка функционирует более 40 лет и занимает обширную территорию, тем самым её нельзя классифицировать как вновь образованную стихийную свалку, заявило 18 января Минимущество Дагестана в своем Telegram-канале.

"Распоряжением правительства Дагестана от 24 августа 1995 года №414-р администрации Махачкалы был предоставлен земельный участок площадью 5 га для расширения городской мусоросвалки. На тот момент отвоз отходов на данную свалку не нарушал действующее законодательство. В 2016 году, учитывая, что данный участок был выделен именно для размещения отходов, объект был включен в территориальную схему обращения с отходами, которая была разработана в соответствии с постановлением правительства РФ от 16 марта 2016 года №197, а перед утверждением была согласована с Росприроднадзором РФ. Твердые коммунальные отходы с территории Махачкалы и близлежащих населенных пунктов в соответствии с этой схемой транспортировались на указанную свалку", - сказано в публикации.

Ведомство указало, что свалка планировалась к включению в федеральный проект "Чистая страна", но так как она находится за пределами Махачкалы, объект был исключен из федерального проекта. "Прорабатывается вопрос ликвидации объекта накопленного вреда в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Для рекультивации свалки в рамках федерального проекта регион уже начал работу по разработке проектной документации по включению объекта в государственный реестр объектов накопленного экологического вреда", - заявили в ведомстве.

Минимущество Дагестана не несет ответственности за образование свалки, указало ведомство. "Что касается ранее наложенных Росприроднадзором административных взысканий, они были обжалованы Минимуществом и отменены в судебном порядке. Производства по делу об административном правонарушении прекращены. Таким образом, утверждения об ответственности Минимущества Дагестана за образование данной стихийной свалки не соответствуют действительности", - подчеркивается в сообщении.

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