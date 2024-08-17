17 августа 2024, 22:38

Шесть бойцов из Волгоградской области убиты на Украине

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Заур Алихасов, Александр Колесниченко, Александр Селемет, Анвар Зарипов, Максим Антоненко и Дмитрий Морозов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Николаевского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 893 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Александр Пономарев стал 887-м бойцом из Волгоградской области, которого власти признали убитым в ходе военной операции нв Украине.

Старший стрелок Заур Алихасов убит на Украине, сообщила администрация Николаевского района 14 августа. Датой смерти 35-летнего бойца в Telegram-канале районной администрации указано 14 февраля 2023 года.

30 июля районные власти сообщил, что в военной операции на Украине убит мобилизованный Александр Колесниченко.

Также власти информировали, что в боевых действиях на Украине убиты вратарь юношеской команды "Динамо" Александр Селемет, жители Ильичевского сельского поселения Анвар Зарипов и Дмитрий Морозов и поселка Степновский Максим Антоненко.

Таким образом официально признаны убитыми на Украине не менее 893 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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