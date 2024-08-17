17 августа 2024, 06:07

Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО

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Военнослужащий-контрактник Алексей Пономарев убит в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 887 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 16 августа представители властей и силовики официально признали, что в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине убиты не менее 886 бойцов из Волгоградской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Военнослужащий-контрактник Алексей Пономарев из села Тетеревятка убит в зоне СВО, сообщил 15 августа в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности главы Жирновского района Петр Мармура.

Таким образом официально признаны убитыми на Украине не менее 887 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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