Власти отчитались о ликвидации затора перед Крымским мостом на Кубани

17 августа 2024, 18:52

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На Кубани перед мостом через Керченский пролив восстановлено автомобильное движение без затруднений, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром водители 570 машин ожидали в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив, а со стороны Крыма в очереди находились 80 автомобилей.

По состоянию на 18 мск, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, сообщил в своем телеграм-канале Инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

"В очереди со стороны Керчи находится 430 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в публикации.

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке беспилотников, в результате семейная пара из Белгородской области погибла, их ребенок пострадал. Один пролет моста был разрушен, еще один - поврежден. Движение по мосту было восстановлено лишь 1 ноября 2023 года.

Ранее, 8 октября 2022 года, на Крымском мосту произошел взрыв, из-за чего обрушились два автодорожных пролета. Владимир Путин назвал взрыв на мосту терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является руководитель главного управления разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено 5 декабря 2022 года.

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