Очередь из автомобилей перед Крымским мостом за сутки сократилась более чем втрое

17 августа 2024, 07:58

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Водители 570 машин ожидают в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, со стороны Крыма в очереди находятся 80 автомобилей, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", утром 16 августа в очередях перед Крымским мостом находилось 2300 автомобилей.

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находится 570 машин. В очереди со стороны Керчи находится 80 автомобилей, сообщил сегодня в своем телеграм-канале информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Время ожидания составляет около двух часов, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Крымский мост 17 июля 2023 года был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является разведка Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

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