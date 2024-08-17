Пробка перед Крымским мостом. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=uHf6yac4g44

17 августа 2024, 07:58

Очередь из автомобилей перед Крымским мостом за сутки сократилась более чем втрое

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 570 машин ожидают в Краснодарском крае проезда через Керченский пролив, со стороны Крыма в очереди находятся 80 автомобилей, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", утром 16 августа в очередях перед Крымским мостом находилось 2300 автомобилей.

В очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Тамани находится 570 машин. В очереди со стороны Керчи находится 80 автомобилей, сообщил сегодня в своем телеграм-канале информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Время ожидания составляет около двух часов, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что Крымский мост 17 июля 2023 года был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является разведка Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Крымский мост перекрывался на восемь часов", "Движение по Крымскому мосту возобновлено после четырехчасового перекрытия", "Житель Грузии заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 августа 2024, 08:52

  • Военный из Сочи убит на Украине

    Сергей Ковальчук из Сочи убит в зоне специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 526 бойцов из Краснодарского края.

17 августа 2024, 07:02

  • Махачкалинцы пожаловались в суд на чиновников из-за свалки в Черкес-Кутане

    В отношении властей Махачкалы подан иск о том, что они не исполняют решение суда, который два года назад запретил сваливать отходы на свалку в Черкес-Кутане, сообщила общественная организация "Монитор ЖКХ". Местные жители, комментируя эту информацию в соцсети, поддержали активистов и потребовали привлечь чиновников к ответственности.

17 августа 2024, 06:07

17 августа 2024, 05:12

  • Наргиз Абсаламовой предъявлены новые обвинения

    Журналистка азербайджанского интернет-издания Abzas Media Наргиз Абсаламова, которая находится под стражей по обвинению в контрабанде валюты, также обвинена в незаконном предпринимательстве, легализации преступных доходов, контрабанде, уклонении от уплаты налогов и подделке документов, сообщила адвокат Шахла Гумбатова.

17 августа 2024, 04:15

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи