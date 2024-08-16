Двенадцать бойцов из Краснодарского края убиты на Украине

16 августа 2024, 21:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эдуард Кумбаев, Александр Бурков, Александр Фелонов, Юрий Ищук, Алексей Горбунов, Самвел Арутюнян, Николай Нитоликин, Виталий Фёдоров, Андрей Казьмирук, Андрей Хардиков, Сергей Шелудченко и Андрей Фесенко убиты в боевых действиях, сообщила администрация Красноармейского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 525 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 13 августа официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине не менее 513 бойцов с Кубани.

Житель станицы Полтавской Эдуард Кумбаев убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Красноармейского района, сообщая о вручении присужденной ему посмертно награды родным бойца.

Полтавчанин Александр Бурков и Александр Фелонов из Ивановской убиты в военной операции, сообщили районные власти в своем Telegram-канале 10 августа, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества

Ранее по таким же поводам сообщалось, что в боевых действиях убиты Юрий Ищук, Алексей Горбунов, Самвел Арутюнян, Николай Нитоликин, Виталий Фёдоров, Андрей Казьмирук, Андрей Хардиков, Сергей Шелудченко из станицы Марьянской и полтавчанин Андрей Фесенко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 525 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.