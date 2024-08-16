16 августа 2024, 21:33

Двенадцать бойцов из Краснодарского края убиты на Украине

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Эдуард Кумбаев, Александр Бурков, Александр Фелонов, Юрий Ищук, Алексей Горбунов, Самвел Арутюнян, Николай Нитоликин, Виталий Фёдоров, Андрей Казьмирук, Андрей Хардиков, Сергей Шелудченко и Андрей Фесенко убиты в боевых действиях, сообщила администрация Красноармейского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 525 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 13 августа официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине не менее 513 бойцов с Кубани.

Житель станицы Полтавской Эдуард Кумбаев убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Красноармейского района, сообщая о вручении присужденной ему посмертно награды родным бойца.

Полтавчанин Александр Бурков и Александр Фелонов из Ивановской убиты в военной операции, сообщили районные власти  в своем Telegram-канале 10 августа, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества

Ранее по таким же поводам сообщалось, что в боевых действиях убиты Юрий Ищук, Алексей Горбунов, Самвел Арутюнян, Николай Нитоликин, Виталий Фёдоров, Андрей Казьмирук, Андрей Хардиков, Сергей Шелудченко из станицы Марьянской и полтавчанин Андрей Фесенко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 525 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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