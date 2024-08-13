13 августа 2024, 10:41

Двое бойцов с Кубани убиты на Украине

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Артем Николаев и Алексей Рязанцев убиты в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 513 бойцов из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", на 8 августа представителями властей и силовиками были официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 511 бойцов из Краснодарского края.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Уроженец села Небуг Артем Николаев убит на Украине, сообщил 12 августа в своем телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

В зоне проведения СВО убит Алексей Рязанцев из Ленинградского района, сообщила 6 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 513 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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