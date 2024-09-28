28 сентября 2024, 04:05

Режим ЧС введен на территории Карабудахкентского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы власти Карабудахкентского района приняли решение объявить режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Как писал "Кавказский узел", десять человек погибли 27 сентября при взрыве на заправке в Новом Хушете на окраине Махачкалы, в том числе двое детей, сообщило МЧС. Семь пострадавших госпитализированы, еще четверо получили помощь амбулаторно, отчитался Минздрав Дагестана. В регионе объявлен траур.

Режим ЧС на территории муниципального района введен с 23.00 мск 27 сентября и будет действовать до особого распоряжения, сообщила администрация Карабудахкентского района в своем телеграм-канале.

По данным местных властей, границы ЧС определены в пределах территории муниципального образования «Село Агачаул».

Напомним, что после взрыва около АЗС в Махачкале 14 августа 2023 года, в результате которого погибли 37 человек, Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения автозаправок в Дагестане. Из-за найденных нарушений была прекращена работа 150 автозаправок в Дагестане, возбуждены два уголовных дела, сообщила после масштабных проверок Генпрокуратура.

Многочисленные инциденты на заправках в Дагестане, в том числе с гибелью людей, контролирующие органы объясняли нарушениями в работе АЗС. Один из последних резонансных инцидентов произошел в августе 2023 года. Тогда на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 37 человек, были повреждены 400 строений. После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но этого так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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Примечание:

"Ростехнадзор анонсировал проверку всех АЗС в Дагестане", "11 человек остаются в тяжелом состоянии после взрыва в Махачкале", "Меликов назвал халатность причиной гибели 35 человек в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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