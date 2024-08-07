07 августа 2024, 19:29

Десантник из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

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Ислам Губжев убит в боевых действиях, сообщила администрация Черекского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 158 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июля официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине не менее 157 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Ислам Губжев, убитый в военной операции на Украине, похоронен сегодня в сельском поселении Аушигер, сообщила администрация Черекского района. После окончания школы в 2015 году он  поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. В.Ф.Маргелова, окончив его продолжил службу в армии, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 158 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 141 из них, о еще 17 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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