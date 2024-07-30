Ордена Мужества троих бойцов из Чегемского района. Скриншот фото из Telegram-канала районной администрации от 30.07.24, https://t.me/adm_chegemsky_raion/7310?single.

30 июля 2024, 21:05

Пятеро бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

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Ислам Гучаев, Борис Хочуев, Ислам Кишев, Ильяс Бичекуев и Темирлан Алхасов убиты в боевых действиях, сообщила администрация Чегемского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 157 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Эльдар Тхагалегов стал как минимум 152-м убитым в военной операции на Украине бойцом из Кабардино-Балкарии, о котором сообщалось официально.

Ислам Гучаев, Борис Хочуев, Ислам Кишев убиты в боевых действиях, сообщила сегодня администрация Чегемского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче их родным орденов Мужества.

Ранее по аналогичному поводу власти Чегемского района сообщали, что в военной операции на Украине убиты Ильяс Бичекуев и Темирлан Алхасов.

Таким образом, официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 157 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 140 из них, о еще 17 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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