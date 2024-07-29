Боец из Волгоградской области убит на Украине

29 июля 2024, 23:32

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Александр Дмитриенко убит в боевых действиях, сообщил глава Новоаннинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 861 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 июля официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 860 бойцов из Волгоградской области.

Александр Дмитриенко убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Новоаннинского района.

Дмитриенко родился 2 августа 1988 года в Волгограде. В Новоаннинском районе он закончил профессиональное училище, а 19 февраля 2024 года подписал контракт с Минобороны. Служил в должности оператора отделения противотанковых управляемых ракет. Убит 11 апреля 2024 года, сообщило сегодня издание V1.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 861 бойца из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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