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28 июля 2024, 06:04

Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине

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Даниил Харьков, Максим Карсанов и Олег Берзов убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 860 военнослужащих из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 27 июля представители властей и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 857 бойцов из Волгоградской области.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

В зоне военной операции на Украине убиты Даниил Харьков, Максим Карсанов и Олег Берзов. Замглавы Волжского Юрий Жучков, председатель Волжской гордумы Сергей Аксенов и военный комиссар Сергей Карпов передали их родственникам ордена Мужества, которыми военнослужащие награждены посмертно, передал 23 июля "Блокнот Волгоград".

Таким образом официально признаны убитыми на Украине не менее 860 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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