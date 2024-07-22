Житель Моздока убит в зоне военной операции

22 июля 2024, 16:01

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Расул Керимов из Моздокского района убит на Украине, сообщила районная администрация. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 296 бойцов из Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 295-м убитым с начала специальной военной операции бойцом из Северной Осетии стал Гета Гегуев.

53-летний житель Моздока Расул Керимов был в зоне СВО 19 июня. 21 июля он был похоронен в Моздоке, сообщила в своем телеграм-канале администрация Моздокского района.

Ранее, 16 июля, также стало известно, что на Украине убит Игорь Накусов из Ардона. Он стал, по меньшей мере, 294-м бойцом из Северной Осетии, который был официально признан убитым с начала специальной военной операции.