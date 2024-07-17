17 июля 2024, 13:38

Боец из Северной Осетии убит в зоне военной операции

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Гета Гегуев убит на Украине, сообщили власти Ирафского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 295 бойцов из Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", 16 июля стал известно, что на Украине убит Игорь Накусов из Ардона. Он стал, по меньшей мере, 294-м бойцом из Северной Осетии, который был официально признан убитым с начала специальной военной операции.

В зоне спецоперации на Украине убит боец из села Сурх-Дигора Гета Гегуев, сообщил 16 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Ирафского района Роберт Хамикоев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 295 бойцов из Северной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Боец из Северной Осетии убит на Украине", "Блогеры пояснили решение Меняйло о сносе памятника в Моздоке", "Три бойца из Ардонского района убиты в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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