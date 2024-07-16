16 июля 2024, 10:21

Боец из Ардона убит в зоне СВО

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Игорь Накусов убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 294 бойцов из Северной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", 30 июня стало известно, что на Украине убит Имран Викторов из Моздокского района. Он стал, по меньшей мере, 293-м бойцом из Северной Осетии, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне спецоперации на Украине убит военный из Ардона Игорь Накусов, сообщила 12 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Ардонского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 294-х бойцов из Северной Осетии.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Три бойца из Ардонского района убиты в военной операции", "Боец из Северной Осетии убит на Украине", "Блогеры пояснили решение Меняйло о сносе памятника в Моздоке".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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