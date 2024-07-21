Азербайджан пригласил Армению в Баку на конференцию COP29

21 июля 2024, 23:42

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Азербайджан направил официальное приглашение Армении на климатическую конференцию ООН COP29, которая пройдет в Баку 11-22 ноября.

Как сообщал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев направил соответствующее письмо-приглашение МИД Армении, передал сегодня ТАСС.

Напомним, что группа правозащитников в преддверии проведения в Баку климатической конференции COP29 обратилась к властям Азербайджана с требованием остановить в стране политические репрессии против активистов и журналистов. В июне азербайджанские активисты призвали ООН обратить внимание на репрессии против журналистов.