Активисты и экологи назвали непоправимым ущерб от пожара под Новороссийском

17 июля 2024, 23:31

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В результате лесного пожара пострадали три особо охраняемые природные территории, 900 видов флоры и фауны, в том числе 100 краснокнижных, погибли в огне и восстановление экосистемы займет годы, сообщил эколог. Местные жители и волонтеры участвовали в тушении пожара, так как возможностей техники спасателей не хватало в горных условиях, рассказали активисты.

Как писал "Кавказский узел", 14 июля близ хутора Дюрсо начался лесной пожар, власти эвакуировали людей с шести баз отдыха, один человек пострадал – охранник базы "Голубая волна" получил ожоги предплечий. На территории турбаз под Новороссийском потушены все очаги пожаров, всего огнем повреждено 68 построек, сообщили 15 июля власти.

Спасатели продолжают ликвидировать возгорания можжевельника на курорте "Абрау-Дюрсо", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель общественного контроля курорта и жительница поселка Дюрсо Жанна Мингелевич.

"17 июля сотрудники МЧС вместе с волонтерами продолжают тушить точечные возгорания в лесу, так как подстилка можжевельник горит изнутри. Вместо прекрасного леса осталась выжженная земля. Из шести турбаз осталась не тронутая огнем турбаза Транс Нефти «Фрегат». Крупная турбаза «Романтик» с огромной территорией, прекрасным пляжем, которая была построена еще в советские времена, сгорела дотла", - рассказала она.

Сотрудница по размещению отдыхающих в турбазе "Романтик", которая представилась Татьяной, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в связи со сгоревшими до 70% домиками, турбаза закрыта с сегодняшнего дня. Все отдыхающие были временно вывезены в "Конгресс Холл" поселения Дюрсо, но они уже все разъехались по домам. «Работает комиссия и турбаза будет возвращать туристам деньги, которые они внесли за несостоявшиеся проживание», - говорит сотрудница.

По ее словам, остальные турбазы пострадали незначительно и туда люди вернулись и продолжают отдых. "Море хорошее, никакого запаха дыма уже нет", - сказала она.

Сотрудница турбазы не смогла ответить, рассматривается ли комиссией возможность восстановления турбазы и как скоро. "Абрау-Дюрсо был уникальным памятником природы, истории и культуры России. Место славилось живописным ландшафтом и целебным воздухом. Сама турбаза "Романтик" принадлежала Кубанскому государственному технологическому университету и находилась приблизительно в 20-25 километрах от центра города Новороссийск", - добавила она.

В прошлом времени не только о сгоревшей турбазе, но и о сгоревшем заповеднике, заказнике и рекреационной территории курорта рассказали корреспонденту и другие спикеры.

Активистка и жительница курорта Екатерина Сербина в пожаре и уничтожении природы огнем винит «человеческий фактор». Однако отмечает, что "турбазы построили здесь раньше, чем территорию признали заказником, заповедник находится тут же рядом. Как мы обсуждали с учёными и экоактивистами, запретить надо именно палаточный отдых, а там он есть, есть автокемпинг. Надо ввести большие штрафы за разжигание костров. Ведь гибнет то, что невозможно восстановить, как невозможно воскресить человека. Ценность этих природных ландшафтов - огромная. Это надо признавать и вводить огромные штрафы и реально штрафовать, но власти почему-то не хотят. А некоторые - беспечные люди. Природа и животные безмолвны, сами себя не защитят, у них есть только мы", - подчеркнула экоактивистка.

Жанна Мингелевич также полагает, что причиной возникновения пожара стал человеческий фактор. Она рассказала подробности поэтапного развития событий с пожаром, которые не только наблюдала, но и сама участвовала в его ликвидации.

"Наш поселок Дюрсо находится в двух километрах от турбаз. В поселке проживает порядка 1000 человек. 14 июля местные жители в чате сбросили сообщение, что рядом с турбазами бушует огонь. Люди стали везде звонить и вызывать пожарных. Надо отметить, что приехали они оперативно. У меня двое сыновей, внук и невестка, одели туфли с толстыми подошвами, канистры с водой и отправились тушить пожар. Я стала мобилизовывать население Дюрсо на борьбу с огнем. Позвонила руководителю поселения", - сообщила активистка.

14 июля глава Новороссийска призвал местных жителей помочь с подвозом воды к месту тушения пожара. Часть из них, комментируя в Telegram призыв мэра, выразила готовность, а другая часть отреагировала скептически.

Жители, все кто мог держать ведра, канистры с водой, отправлялись на тушение пожара, рассказала Мингелевич. "Погода была очень сухая и жаркая. Поднялся ураган, он разгонял огонь, по всем направлениям, даже в горы. Людям было тяжело тащить воду в горы, но все равно работали все. Все понимали, что если огонь не остановить, то он придет к нам в поселок. Нас предупредили о возможной эвакуации. Мы собрали документы, необходимые вещи, но, к счастью, покидать дома нам не пришлось. Но все были готовы. Я не могу сказать, что в поселке чувствовалась или чувствуется какая-то гарь и дым сильно навредил. Уже все выветрилось, но тем, кто тушил огонь в непосредственной близости, было непросто. У многих слезились глаза, дым просто выедал глаза. Ехать в город в аптеку было далеко, тогда аптекарь нашего поселения взяла на себя ответственность ночью открыть аптеку, чтобы помочь тем, кто пострадал и раздавала капли для глаз и то, что было необходимо", - рассказала она.

По ее данным, помимо охранника турбазы "Романтик" пострадал волонтер, когда боролся с огнем в лесу. "У него сильно было обожжено плечо", - рассказала Мингелевич.

По информации активистки очень активно помогали жители поселка на квадроциклах и мотоциклисты. "Они были более мобильны и подвозили воду в труднодоступные горные районы возгорания, в то время как несколько пожарных машин стояли на обочине и были не в состоянии что-либо сделать ввиду распространения пожара на горную часть территории. "Над лесом кружило много вертолетов и сбрасывали воду", - добавила Мингелевич.

Житель центра Новороссийска Дмитрий Воронин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что о пожаре узнал только из городских пабликов, и поехал в качестве волонтера спасать природный заповедник. "У нас в городе, я живу в центре, никто и ничего не почувствовал. Никакой гари и дыма не было, но было видно огонь. В соцсетях приглашали волонтеров на борьбу с пожаром, я собрался и поехал. Особой гари не было даже в месте пожара. Ведь горел просто лес, это не мусорная свалка. Дым был как от костра. Было очень и очень жарко. Сама по себе погода стояла сухая, жаркая, ветренная и еще пожар. Это создавало трудности", - рассказал он.

Он так же отметил, что среди общественности и экологов ходит версия умышленного поджога территории, потому что территория сгоревшей базы «Романтик» была привлекательна для бизнеса. "Здесь огромный и самый лучший в Новороссийске пляж. Это огромная территория. Возникает вопрос: почему загорелась именно эта старая база времен СССР? Ведь по соседству стоящая турбаза «Фрегат» (согласно сервису "Яндекс.Карты" расстояние между турбазами - 660 метров, прим. "Кавказского узла") не пострадала вообще. Но даже если хотели избавиться только от старого «Романтика», то подключился ветер и разнес огонь по всей территории заказника и заповедника, возможно, который и не планировали уничтожать», - высказал предположение волонтер. Он не верит в то, что реальные виновные будут найдены.

Эколог, руководитель кубанского отделения организации "Зеленая лига" Евгений Витишко подтвердил, что звучат версии умышленного поджога с целью дальнейшей застройки "выжженной земли". Однако прежде всего он обеспокоен нанесенным природе ущербом.

Витишко рассказал, что был в числе волонтеров, которые вместе с отрядами МЧС пытались тушить пожар. Он не исключает, что возможно именно туристы и халатное обращение с огнем стали причиной пожара. "Было выжжено все и теперь на месте зеленого леса остались одни головешки и тлеющая изнутри сухая подстилка можжевельника. Пожар прошел по особо охраняемым природным территориям на которых находятся старые и новые турбазы. Часть из них принадлежат учебным заведениям России. А часть новая, как, к примеру, турбаза «Транснефти» «Фрегат»", - говорит эколог.

По мнению Витишко, пожар начался не со стороны зоны турбаз, а там, где лес приближался к турбазам. Он так же полагает, что на 90% причиной большого пожара могла стать аномально сухая и жаркая погода. "К любому возгоранию нужно относиться щепетильно. По сведениям очевидцев, сначала был маленький пожар, который тут же потушили. Но потом все разгорелось. Ветер раздул пожар по всей территории. Можно было сделать что-то еще, чего не сделали пожарные, волонтеры или власти? Нет! Просто сгорело все дотла и только тогда пожар остановился естественным путем. Потому что гореть уже было нечему. Выгорел лес. Выгорел можжевельник. Можжевельник горел потому, что был полностью сухой. Пожар приостановил на его пути дубовый и грабовый лес, потому что он не такой сухой", - сказал он.

Эколог назвал наиболее пострадавшие от огня районы - часть территории Абраусского заказника, часть заповедника Утриш, памятник регионального значения - территория озера Абрау-Дюрсо. "Озеро тоже все выгорело со всей камышовой растительностью. Все это зоны особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, памятники природы. Пожар, скорее всего, начался с региональной особо охраняемой природной территории. От этого и пострадали турбазы", - рассказал он.

Экологи всегда были против того, чтобы там были турбазы, подчеркнул Витишко. "Против того, чтобы они находились именно в лесу. Нахождение их в лесу, создаёт опасность, как для туристов турбаз так и для леса. Вполне вероятно, что это первоначально был человеческий фактор. В такую жару люди не хотят находиться на море, очень жарко. Прячутся в тени в лесах. В такую жаркую погоду брошенный окурок, разведенный костер может стать причиной пожара. Подстилка можжевельника настолько высохла, что загорается очень быстро. Сам пожар потушен, а можжевельник продолжает тлеть изнутри и сегодня. Можжевельник затушить фактически невозможно, пока он весь не выгорит сам. Можжевельник является краснокнижным растением", - рассказал Витишко

По своей значимости Абраусский заказник можно сравнить с Кавказским биосферным заповедником, считает он. "900 видов растительности и животного мира из них 100 краснокнижных просто погибли в огне. Есть такие особи, которые нигде кроме как тут не водились и не водятся. Все они погибли. Сложно сказать сейчас точно, сколько гектаров было охвачено в заповеднике огнем, но там были такие же виды, что и в заказнике. И, по всей видимости, огонь охватил больше территорий, чем озвучено в официальной версии - 47 гектаров", - отметил Витишко.

Он добавил, что наблюдал, как сотрудники прокуратуры на пепелище искали точку возгорания. "Но насколько реально найти точку возгорания? Обычно это делается так: кто позвонил и сообщил о пожаре, какие свидетельские показания дал о начале, то и считается точкой возгорания. Затем ветер раздул это возгорание, и это закончилось большим пожаром. По ходу ветра огонь переходил с горы на гору, через асфальтированную дорогу. Сгорела трансформаторная подстанция, другая инфраструктура. У жителей исчезал свет в населенном пункте. Сгорела только та часть турбаз, которая примыкает к лесу. Да, есть версия, умышленного поджога, что все выгоревшие местности использовать под новую застройку. Но это только версия", - подчеркнул он. при этом Витишко уверен, что следственные органы "найдут крайних".

Следком России по Краснодарскому краю 15 июля сообщил, что "в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ). "По предварительным данным, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, 14 июля 2024 года на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошло возгорание, которое впоследствии распространилось на площади более 60 га", - говорится в Telegram-канале ведомства. Еще одно уголовное дело расследуется по статье об уничтожении/повреждении зеленых насаждений ( статья 261 УК РФ), об этом в тот же день сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По его словам, восстановление территории в первозданном виде вряд ли возможно. "Пострадала на 100% экосистема, которую природа создавала 1000 лет! На самовосстановление уйдут долгие годы. Заново засаживать территорию нельзя, так как это уже будет нарушением экосистемы. То, что было создано природой, скорее всего, уже никогда не повторится. Как Имеретинская низменность. Ее уже никогда не вернуть", - добавил он.

Он так же отметил, что постоянно над горящей территорией летали 23 вертолета и сбрасывали воду. Стояли десятки пожарных машин, пожарные не могли их использовать, потому что не могли ехать в гору по бездорожью. Только волонтеры, которых он видел около сотни человек, шли в гору, набирая по 20 литров воды в рюкзаки. "Но что такое 20 литров воды для такого пожара", - посетовал он. Власти всегда должны быть готовы противостоять стихии, несмотря на ее размах, подчеркнул Витишко.

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