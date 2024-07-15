Власти отчитались о ликвидации пожаров на турбазах под Новороссийском

15 июля 2024, 11:23

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На территории турбаз под Новороссийском потушены все очаги пожаров, всего огнем повреждено 68 построек, сообщили сегодня власти.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июля близ хутора Дюрсо начался лесной пожар, власти эвакуировали людей с шести баз отдыха, один человек пострадал – охранник базы "Голубая волна" получил ожоги предплечий.

На территории турбаз в Краснодарском крае потушены все очаги пожаров. Огонь всего повредил 68 построек, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштраб Краснодарского края.

В тушении пожара задействованы более 320 человек, 84 единицы техники, два вертолёта и самолет Ил-76. Дополнительно привлечён ещё один вертолёт Ка-32, уточнило сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Краснодарскому краю.

"Кавказский узел" также писал, что 14 июня глава Новороссийска призвал местных жителей помочь с подвозом воды к месту тушения пожара. Часть из них, комментируя в Telegram призыв мэра, выразила готовность, а другая часть отреагировала скептически.

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