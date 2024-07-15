Человек пострадал при пожаре под Новороссийском

15 июля 2024, 07:43

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Охранник базы "Голубая волна" получил ожоги предплечий во время лесного пожара под Новороссийском. В тушении пожара задействованы самолет и два вертолета, сохраняется угроза распространения огня, сообщили в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", лесной пожар начался 14 июля около 11.45 мск около хутора Дюрсо, после чего огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Власти эвакуировали людей с шести баз отдыха, оказавшихся в зоне пожара.

В результате лесного пожара под Новороссийском пострадал охранник базы "Голубая волна", он получил ожоги предплечий. От госпитализации он отказался, сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар повредил 30 построек на базе отдыха "Романтик" и еще восемь построек на базе отдыха "Голубая волна". В тушении пожара задействованы самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами, привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Пожар движется в сторону хутора Дюрсо, есть угроза дальнейшего распространения огня, жителей предупредили о возможной эвакуации. Развернуто три пункта временного размещения на 400 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о повреждении лесных насаждений, сказано в сообщении.

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